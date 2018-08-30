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Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması yeniden yapılacak

30 Temmuz 2018 – 27 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması”, seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede, istenilen kriterlere uygun eser bulunmadığından yeniden yapılması kararlaştırıldı. 

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:24
Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması yeniden yapılacak

3 Eylül 2018 – 24 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olan yarışma, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde çalışanlar ile Seçici Kurul ve Seçici Kurul’un birinci derecedeki yakınları dışındaki herkese açık olacak. Her katılımcı en fazla üç farklı adet eserle yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları,  diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekiyor.

Seçici Kurul tarafından belirlenmiş olan ilk beş logo; TDKB web sayfasında (www.tdkb.gov.ct.tr)  halk oylamasına sunularak derecelendirilecek. Yarışma sonunda dereceye giren ilk üç logoya para ödülü verilecek. Buna göre birinciye verilecek ödül 3.000 TL, ikinciye verilecek ödül 1.000 TL ve üçüncüye verilecek ödül 500 TL olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Ulusal Organik ÜrünLogo Tasarım YarışmasıTarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıGündemKıbrıs
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