Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Mesaj Yayımladı

Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, bağımsızlığını, egemenliğini, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kahraman mensuplarına, mücahitlere, Anadolu'daki vefakar kardeşlerine borçlu olduğunu vurguladı.

Yusuf yayımladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, Toplumsal Direniş Bayramı’nın anlamının, Kıbrıs Türk Halkının bugünlere kolay gelmediğini göstermesi açısından büyük olduğunu söyledi.

Yusuf, daha fethedilmeden önce, adaya gelmeye başlayan, 1571'de adanın fethiyle bu topraklara kök salan ve bu toprakları vatan yapan Kıbrıs Türklerinin, adanın İngiliz İdaresine geçtiği 1878'den itibaren, Anavatan Türkiye'nin desteğinde gerçekleşen ‘Varoluş Mücadelesi’ sonunda kendi bağımsız ve egemen devleti KKTC'yi kurmayı başardıklarını vurguladı.

Bu mücadelede Türk Mukavemet Teşkilatı'nın belirleyici rolü olduğuna dikkat çeken Yusuf, TMT’nin 61. kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu onurlu günde, Kıbrıs Türkünün Kıbrıs’taki varoluş mücadelesinin devam ettiğine işaret etti, Kıbrıs’ta oynanmakta olan oyunun büyük olduğunu kaydetti.

Yusuf, mesajında özetle şu ifadelere yer verdi:

“Emperyalist kan emici vampirler Doğu Akdeniz’deki zengin hidrokarbon kaynaklarına gözlerini dikmiştir. Bölgemizde büyük bir kriz çıkararak bu kaynakları elde etmeye çalışmakta ve bunun için de Rum-Yunan ikilisini taşeron olarak kullanmaktadırlar. Anavatan Türkiye ve Mukavemetçi Kıbrıs Türkü 7 düvele karşı kararlı bir tutumla haklarımızın sonuna kadar korunacağını bildirmiştir.”

Yusuf, “21 Aralık 1963'te başlayarak 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatına kadar fasılalarla süren Rum saldırılarına ,soykırım teşebbüslerine karşı Türk Mukavemet Teşkilatı Kıbrıs Türkünü koruma görevini başarıyla yerine getirmiştir” dedi.

Mesajında TMT'nin kuruluş amaçlarını da anımsatan Yusuf, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türkleri olarak bugün bağımsız-egemen bir devlete sahip isek ve saldırgan Rum güçleri bu devlete dokunamıyorsa, bunun sağlayan öncelikle TMT, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'dır.

Kıbrıs Türkünün varlığına ve bin bir zorlukla kurduğumuz Devletimiz KKTC'ye karşı girişilecek her türlü eyleme karşı, TMT mensubu atalarımızın bize emanet ettikleri ruhla ve imanla mücadele edeceğimiz bilinmelidir. Onların yaktığı Türklük meşalesi hiçbir zaman sönmeyecektir. Aramızdan ayrılan TMT mensuplarının, başta rahmetli ebedi Liderimiz Devletimizin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile varoluş mücadelemizin lideri rahmetli Dr. Küçük’ün aziz hatıraları önünde eğilir, hayatta olanlara ise minnet ve şükranlarımı sunarım.”