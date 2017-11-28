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Uluslararası Açık Deniz Yüzme Yarışması Pazar günü

4’ncü Uluslararası Açık Deniz Yüzme Yarışması, “Gençleri Yüzme Sporuna Teşvik etmek ve Uyuşturucu Maddelerden Uzak Tutmak” amacıyla düzenleniyor.

28 Kasım 2017 Salı 14:51
Uluslararası Açık Deniz Yüzme Yarışması Pazar günü
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İbrahim Diran

Aspava Spor Kulübü ile İstanbul Yıldızlar Kulübü işbirliğinde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun katkılarıyla 3 Aralık’ta düzenlenecek olan yarışma, Yedidalga ile CMC İskelesi arasında yer alacak.

Yartışmada olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil eden Ahmet Nakkaş ve uluslararası yarışlarda madalya kazanan YDÜ yüzücüsü Doğukan Ulaç da yer alacak.

KORKUT

Aspava Spor Kulübü Başkanı Mustafa Korkut, KT Spor Yazarları Derneği lokalinde düzenlenen basın toplantısında,  yarışı düzenlemelerindeki amacın yüzme sporunu sevdirmek ve gençleri her tür uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmaya yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise, sportif faaliyet düzenlemelerindeki amacın, genç ve çocukları doğru alışkanlıklara yönlendirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

Sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerin uyuşturucu kullanımı ile mücadelede toplumsal dayanışmaya güç kattığına inandıklarını da kaydeden Karaokçu, çok sayıda kurumun Komisyon’a başvurmasının yapılan çalışmaların doğru olduğunu gösterdiğini kaydetti.

ABOHORLU

Kadın yarışmacılardan Pembe Abohorlu, böyle büyük bir yarışmanın, ülkede yılın 12 ayında ve her yaşta insanın yüzme sporunu yapabileceğini göstermek açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

ULAŞ

KKTC’li yüzücülerden Doğukan Ulaş ise yarışmanın gelecek yıllarda daha büyük bir katılımla yer alabileceğini ve yüzmenin teşvik edilmesi için ciddi bir organizasyon olduğunu kaydetti.

Milli yüzücü Osman Akkuş da yarışma hakkında detaylı bilgi verdi.

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