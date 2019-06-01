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Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:00
Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı
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ürk Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı; KKTC, Azerbaycan, İngiltere, Katar, Pakistan, Romanya ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla, 13 - 24 Mayıs tarihleri arasında, Konya 3’üncü Ana Jet Üst Komutanlığı’nda icra edildi.

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, harekât ortamındaki müşterek personel kurtarma, konvoy koruma, yakın hava desteği, yüksek irtifa atlayış ve alçak irtifa paraşüt açma görevlerini de içeren senaryoların yer aldığı tatbikatta, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, havacılık birliği arama kurtarma unsurları tarafından başarıyla temsil edildiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 01.06.2019 10:06
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberAttabıkatAnadolu
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