Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği toplantısı KKTC’de yapılıyor.Girne Acapulco Resort Otel’de yer alan toplantının açılış töreni bugün yapıldı.

Açılış töreninde konuşan, Kıbrıs Türk Memu -Sen Başkanı Akın Manga, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği toplantısına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Genel seçimlerden sonra , görevlendirilen 4’lü koalisyon hükümetinin ,halk için hiçbir görevi yerine getiremediğini ve bugün yeni bir hükümet kurulduğunu dile getiren Manga, halkın umudu olarak göreve gelen bu hükümetten sivil toplum örgütleri ve sendikaların beklentileri olduğunu vurguladı.

Manga, hükümetten öncelikli beklentilerinin Kamu Reformu Yasası’nın adil bir şekilde gündeme getirilmesi ve yıllardan beri hakları yenen gasp edilen geçici olarak çalışan geçici memurların haklarının reform yasası ile verilmesi olduğunu kaydetti.

BM Parametreleri çerçevesinde sürdürülen Kıbrıs Müzakerelerinin, Güney Kıbrıs Liderliği tarafından Crans- Montana’da kesintiye uğratılması nedeniyle Kıbrıs Türk halkının mağduriyet yaşadığını belirten Manga, Kıbrıslı Türklerin, ulaşımdan , ticarete spordan , haberleşmeye birçok alanda ambargolar altında ezildiğini dile getirdi.

Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri konusunda AB,İsrail ve ABD’nin Güney Kıbrıs’a verdiği desteğin Güney Kıbrıs Rum liderliğini şımarttığını ve müzakerelerin durdurulduğunu ifade eden Manga, doğal zenginliklerden taraflar ve bireylerin eşit şekilde faydalanması gerektiğine vurgu yaptı.

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan 10 yılı aşkın sürede faaliyet gösteren birliğin, soy kültür ve kardeşlik coğrafyasında eğitim alanındaki en önemli sendikal örgütlenmelerden biri olduğunu vurgulayarak, toplantının eğitim kuruluşları, eğitim dünyası ve Türk Dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Birlik olarak , dilde fikirde ve işte birlik sloganıyla, Türk Dünyasında ,bilim kültür ve dil başta olmak üzere her anda birlik oluşturulması için çalıştıklarını belirten Geylan, Türk varlığının dünyada siyaset, bilim kültür ve ekonomide , tarihe yön vereceğini ve 21. Yüzyılın Türk Dünyası asrı olacağına inanç belirtti.

Birlik olarak Tük Dünyasını ilgilendiren gelişmelerde ortak irade sergileneceğini vurgulayan Geylan,son zamanlarda, Doğu Akdeniz’de yaşanan egemenlik mücadelesinde KKTC ve Türkiye Cumhuriyetinin tarihsel ve hukuksal haklarını gasp etmeye yönelik girişimleri şiddetle reddettiklerini vurguladı..

Türkiye ve Türk Dünyası’nın kalbinin Kıbrıslı soydaşlarıyla birlikte attığını dile getiren Geylan, KKTC’nin müstakil bir devlet olarak varlığını ilelebet sürdüreceğini Rum yönetimi ve dünyanın bilmesini istedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin uzlaşmaz tutumu , adada yönetim ve zenginliği paylaşmak istememesinin, artık ikili federatif yönetim modelinin mümkün olmayacağını ortaya koyduğunu savunan Geylan,artık tek formülün , KKTC’nin müstakil bir devlet olarak dünya tarafından tanınması olduğuna inanç belirterek,KKTC’ye yönelik izolasyon ve ambargoların kaldırılması çağrısında da bulundu..

Doğu Akdeniz’de, arama faaliyeti sürdüren Fatih sondaj gemisi çalışanlarına yönelik tutuklama kararının hukuksuz , hükümsüz ve geçersiz olduğunu da vurgulayan Geylan, “Rum kesiminin bu adımı , aynı anda KKTC ve TC’nin , Doğu Akdeniz’deki tarihsel egemenlik haklarının gasp edilmesine yönelik bir girişimdir ve devletimize meydan okumadır .Bu kabul edilemezdir”diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ,Türkiye, KKTC, Kırgızistan, Kazakistan , Azerbaycan , Makedonya, Kosova, Irak ve Romanya’dan oluşan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği toplantısına geçildi.Toplantının ardından bir sonuç bildirgesi yayınlanacak.

(BRT)