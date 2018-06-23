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Uluslararası bir belediye

Fransa'nın Cittaslow üyesi Mirande kasabasında gerçekleştirilen toplantıdan Geçitkale Belediyesi ile ilgili güzel haberler geldi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 12:46
Uluslararası bir belediye

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Uluslararası toplantıda düzenlenen törenle Geçitkale Belediyesi’ne üyelik belgesi ve Uluslararası Cittaslow Bayrağı takdim edildi. Geçitkale, Cittaslow Ailesine resmi olarak katılmış oldu. Geçitkale Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Hasan Öztaş, bu süreçte emeğini ve desteğini esirgemeyen Mehmetçik Belediyesi ve Lefke Belediyesi'ne, Cittaslow felsefesi çerçevesinde gerçekleştirmeyi hedefledikleri projelerin alt yapı ve yerinde tespit çalışmalarında yer alan hocalara, özverili çalışmalarından dolayı belediye personeline ve Proje Koordinatörü Bahar Özaktaş'a teşekkür etti. “Tüm çabamız daha güzel yarınlar ve yaşanılabilir bir belde için” diyen Öztaş, ayrıca Uluslararası Cittaslow platformunda gerçekleştirilen video yarışmasında birincilik ödülü alan Mehmetçik Belediyesi'ni de tebrik ederek, birlikte nice başarılar diledi.

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Son Güncelleme: 23.06.2018 12:49
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