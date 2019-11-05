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Uluslararası ex-libris yarışması sonuçları açıklandı

Yarışma , Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Polonya’nın Silesia Üniversitesi işbirliğinde düzenlendi

05 Kasım 2019 Salı 14:54
Uluslararası ex-libris yarışması sonuçları açıklandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Polonya’nın Silesia Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen ex-libris yarışmasonuçları açıklandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile Polonya’nın Silesia Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen uluslararası ex-libris yarışmasına 35 ülkeden 200 sanatçı, 600 ex-libris çalışması ile katıldı.

Uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirmede, “Spirit” konulu birincilik özel ödülü Polonya’dan Anna Trojanowska, diğer birincilik ödülü Çin’den Xingting Li, ikincilik ödülü Türkiye’den Ozan Uyanık, üçüncülük ödülü de Çin’den  Xin Yi Hong’a layık görüldü.

Jüri ayrıca Alperen Güldü (Türkiye), Christine Deboosere (Belçika), Alexsandra Hachula (Polanya), Murat Ertürk (Türkiye), Olexandra Kalinska (Ukrayna), Jiang Lu (Çin), Shaghayegh Ghasemzadeh (İran), Tezcan Bahar’ı (Türkiye) mansiyon ödülüne layık gördü.  

Yarışmada 220 eserin sergilenmeye değer bulunduğu, eserlerin Ocak 2020’de Polonya Silesia Üniversitesi’nde basılı bir katalogla sergileneceği, serginin daha sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde kurulacağı belirtildi.

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Son Güncelleme: 05.11.2019 14:57
Anahtar Kelimeler:
HaberDAÜSonuçYarışmaEx-libris
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