Uluslararası Final Üniversitesi Gastronomi Uygulama Mutfağı açıldı

Uluslararası Final Üniversitesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla kurulan Gastronomi Uygulama Mutfağı açılışı gerçekleştirildi. Açılış, Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Uzman Müşavirleri Yasin Saatci ve Bülent Koçak ile Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi İhsan Özen tarafından gerçekleştirildi. Açılış töreninde TC Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, Uluslararası Final Üniversitesi akademik ve idari kadrosu hazır bulundu.

Uygulama Mutfağı açılışında konuklara detaylı bilgi veren Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden, bu akademik yılda ilk öğrencilerini alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı öğrencilerinin böylesi donanımlı bir uygulama mutfağına sahip olmalarının büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Uluslararası Final Üniversitesi’nin kaliteli ve öğrenci odaklı eğitim ilkesiyle kurulan uygulama mutfağı UFÜ öğrencilerinin eğitimi yanı sıra televizyon programlarına ve halka açık hobi kurslarına da ev sahipliği yapıyor.