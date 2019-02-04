Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor
Günün 4 saati sosyal medyada...
Yıllar sonra gelen Leonardo DiCaprio itirafı
Yıllar sonra gelen Leonardo DiCaprio...
Kış yorgunluğundan kurtulmak için bilinçsizce bitkisel ürünlere yönelmeyin!
Kış yorgunluğundan kurtulmak bunları yapmayın!
Londra Üniversite Akademisi: Küresel iklim değişikliğine Avrupalı yerleşimciler neden oldu
Küresel iklim değişikliğine Avrupalı yerleşimciler...
Bilim insanları, kahvaltının zayıflamak için gerekli olduğu efsanesini çürüttü
Kahvaltı zayıflamak için gerekli mi?

Uluslararası Final Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Hobi Kursları Başlıyor

Uluslararası Final Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Şubat ayından itibaren halka açık hobi kursları düzenliyor.

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:41
Uluslararası Final Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Hobi Kursları Başlıyor

Üniversitenin Gastronomi mutfağında her hafta farklı katılımcılara yönelik içerikler ile birbirinden faydalı ve dikkat çeken kurslar planlanıyor.

8-12 yaş aralığındaki katılımcılara hitap eden “Minik Gurmeler” ve “Minik Gurmeler-Pastacı” eğitimleri dışındaki tüm kurslar 18 yaş ve üzeri isteyen herkese açık olacak. Uluslararası Final Üniversitesi Gastronomi Mutfağı’nda ortalama dört saatlik atölye çalışmasında katılımcılar her hafta bambaşka lezzetleri yapmayı deneyimleyecek.

banner41
Yaklaşan 14 Şubat öncesi “Sevgililer Günü Menüsü” kursunun yanı sıra “Kıbrıs Mutfağı”, “Kıbrıs Hamur İşleri”, “Cupcake ve Muffin Yapımı”, “Deniz Ürünleri ve Uygulama Menüleri”, “Ziyafet Serisi ve Teknikleri” ve “Cheesecake Yapımı” gibi herkese hitap edebilecek kurslar gerçekleştirilecek.

UFÜ Gastronomi Mutfağı'nda ayrıca “Vegan ve Vejetaryen Menü”, “Glutensiz Mutfak”, “Şekersiz Mutfak” “Thai Mutfağı” gibi özel içerikli kurslara da yer verilecek. Her kursta alanında uzman farklı bir şefin uygulama yaptıracağı çalışmaların sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Katılımın ücretli olacağı uygulamalı çalışmalara Uluslararası Final Üniversitesi’nden başvuru yapılabilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için (0392) 650 66 66 numaralı telefona ulaşılabilir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Final ÜniversitesiHobi KurslarıGastronomi MutfağıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarından sonra hava soğuyacak!
Yarından sonra hava soğuyacak!
Devletin ihmali kaza getirdi
Devletin ihmali kaza getirdi
Aydın Denktaş Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedildi
Aydın Denktaş Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim