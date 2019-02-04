Uluslararası Final Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Hobi Kursları Başlıyor

Üniversitenin Gastronomi mutfağında her hafta farklı katılımcılara yönelik içerikler ile birbirinden faydalı ve dikkat çeken kurslar planlanıyor.

8-12 yaş aralığındaki katılımcılara hitap eden “Minik Gurmeler” ve “Minik Gurmeler-Pastacı” eğitimleri dışındaki tüm kurslar 18 yaş ve üzeri isteyen herkese açık olacak. Uluslararası Final Üniversitesi Gastronomi Mutfağı’nda ortalama dört saatlik atölye çalışmasında katılımcılar her hafta bambaşka lezzetleri yapmayı deneyimleyecek.

Yaklaşan 14 Şubat öncesi “Sevgililer Günü Menüsü” kursunun yanı sıra “Mutfağı”, “Kıbrıs Hamur İşleri”, “Cupcake ve Muffin Yapımı”, “Deniz Ürünleri ve Uygulama Menüleri”, “Ziyafet Serisi ve Teknikleri” ve “Cheesecake Yapımı” gibi herkese hitap edebilecek kurslar gerçekleştirilecek.

UFÜ Gastronomi Mutfağı'nda ayrıca “Vegan ve Vejetaryen Menü”, “Glutensiz Mutfak”, “Şekersiz Mutfak” “Thai Mutfağı” gibi özel içerikli kurslara da yer verilecek. Her kursta alanında uzman farklı bir şefin uygulama yaptıracağı çalışmaların sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Katılımın ücretli olacağı uygulamalı çalışmalara Uluslararası Final Üniversitesi’nden başvuru yapılabilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için (0392) 650 66 66 numaralı telefona ulaşılabilir.