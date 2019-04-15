Uluslararası Final Üniversitesi’nde Hobi Kursları KKTCELL ile başladı

Uluslararası Final Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi (Final Yaşam) hobi kursları Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) personelinin katılımı ile başladı. Şef Ali Damdelen tarafından verilen atıştırmalık başlangıç menüsü (tapas) kursu, UFÜ Gastronomi mutfağında yapıldı. Katılımcıların İspanya’nın atıştırmalık lezzetlerini yapmayı deneyimlediği kursta birbirinden renkli ve eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Jambonlu beşamel soslu kroketler, domatesli sarımsaklı soğanlı patates, sarımsaklı karides ve İspanyol Omleti menüsünü hazırlık aşamasından pişirme ve sunumuna kadar uzman Şef Ali Damdelen’den öğrenen KKTCELL kursiyerleri çalışmanın sonunda sertifikalarını da aldı.

Uluslararası Final Üniversitesi Gastronomi Mutfağı’nda ortalama dört saatlik atölye çalışmasında katılımcılar her hafta bambaşka lezzetleri yapmayı deneyimleyebiliyor. Önümüzdeki haftalarda “Kıbrıs Mutfağı”, “Kıbrıs Hamur İşleri”, “Cupcake ve Muffin Yapımı”, “Deniz Ürünleri ve Uygulama Menüleri”, “Ziyafet Serisi ve Teknikleri” ve “Cheesecake Yapımı” gibi herkese hitap edebilecek kurslar gerçekleştirilecek. UFÜ Gastronomi Mutfağı'nda ayrıca “Vegan ve Vejetaryen Menü”, “Glutensiz Mutfak”, “Şekersiz Mutfak” “Thai Mutfağı” gibi özel içerikli kurslara da yer verilecek. Her kursta alanında uzman farklı bir şef uygulama yaptıracak. Katılımın ücretli olacağı uygulamalı çalışmalara Uluslararası Final Üniversitesi’nden başvuru yapılabilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için (0392) 650 66 66 numaralı telefona ulaşılabilir.