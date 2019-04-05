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”Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması” sergisi yarın açılıyor

05 Nisan 2019 Cuma 13:37
”Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması” sergisi yarın açılıyor
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3. Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması çerçevesinde 8 kadın sanatçının eserlerinin yer alacağı sergi yarın açılıyor.

31 Mart-7 Nisan arasında 8 farklı ülkeden 8 kadın sanatçının katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması’nın sergisi, organizasyona sponsorluk yapan Gazimağusa’daki Crystal Rocks Hotel’de saat 18.00’de Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından açılacak.

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Serginin küratörlüğünü de yapan organizasyon sorumlusu eski milletvekili Arif Albayrak’ın verdiği bilgiye göre kadın ressamlar buluşmasında konsept “8 Mart 8 Kadın Ressam” olarak kurgulandı.

Etkinliği katılan kadın sanatçılar ve ülkeleri şöyle:

“Melnik Shezhana- Makedonya; Anita Mososcalco-İtalya; Ghadeer Hafez-Suudi Arabistan; Pooname Chandrik-Hindistan; Hristina Zafirovska-Makedonya; Elena Dalgıç-Kore; Alla Vostryakova-Ukrayna; Olga Eren-Kazakistan; Hatice Öz-Türkiye.”

(T.A.K)

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kadın Ressamlar BuluşmasıSergiHaberKKTC
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