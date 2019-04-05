”Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması” sergisi yarın açılıyor

3. Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması çerçevesinde 8 kadın sanatçının eserlerinin yer alacağı sergi yarın açılıyor.

31 Mart-7 Nisan arasında 8 farklı ülkeden 8 kadın sanatçının katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması’nın sergisi, organizasyona sponsorluk yapan Gazimağusa’daki Crystal Rocks Hotel’de saat 18.00’de Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından açılacak.

Serginin küratörlüğünü de yapan organizasyon sorumlusu eski milletvekili Arif Albayrak’ın verdiği bilgiye göre kadın ressamlar buluşmasında konsept “8 Mart 8 Kadın Ressam” olarak kurgulandı.

Etkinliği katılan kadın sanatçılar ve ülkeleri şöyle:

“Melnik Shezhana- Makedonya; Anita Mososcalco-İtalya; Ghadeer Hafez-Suudi Arabistan; Pooname Chandrik-Hindistan; Hristina Zafirovska-Makedonya; Elena Dalgıç-Kore; Alla Vostryakova-Ukrayna; Olga Eren-Kazakistan; Hatice Öz-Türkiye.”

(T.A.K)