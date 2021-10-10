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“Uluslararası Karikatür Sergisi” Açıldı

Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen “Uluslararası Karikatür Sergisi” dün açıldı.

10 Ekim 2021 Pazar 12:05
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“Uluslararası Karikatür Sergisi” Açıldı
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“Zeytin Mizah Şenliği 2021” kapsamında düzenlenen “Zeytin” ve “Serbest” konulu “ 10. Uluslararası Karikatür Yarışması”na bu yıl 40 ülkeden 157 çizer 432 eser ile katıldı. 

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı festival açılışının hemen ardından Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği yetkilileri ile birlikte “20. Uluslararası Zeytin Festivali – Zeytin Mizah Şenliği 2021” kapsamında düzenlenen “10. Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi” ziyaret edildi. 
Tatar, etkinlik hakkında Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği yetkililerinden bilgi de aldı.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Karikatür Sergisi
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