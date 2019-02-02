‘Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi’ Nisan’da

DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre DAÜ ev sahipliğindeki kongre “Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, “Kıbrıs” genel teması ile düzenlenecek.
“BİLDİRİ ÖZETLERİ 13 ŞUBAT 2019 TARİHİNE KADAR GÖNDERİLEBİLİR”
Kongrede sunulan bildirilerin bildiri kitapçığında basılıp, katılımcılara ve çevredeki devlet, belediye, üniversite kütüphanelerine dağıtıldığını belirten Doratlı, bildiri özetlerinin 13 Şubat Çarşamba gününe kadar gönderilebileceğini ifade etti.
Kongre ile ilgili bilgiler DAÜ-KAM’dan veya 0392 (630 1327) numaralı telefon ile [email protected] internet adresinden elde edinilebilir. Katılımcılar, https://cyprusstudies2019.emu.edu.tr kongre sayfasından daha fazla bilgi alabilir ve kongreye bildiri ile veya salt dinleyici olarak katılabilirler.