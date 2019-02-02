Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG için devasa güncelleme yayında! Neler değişiyor?
PUBG için devasa güncelleme yayında!
Nokia'nın yeni tuşlu telefonu ilk kez görüntülendi
Nokia'dan yeni tuşlu telefon!
Çin’de 2 bin yıllık lahit bulundu
2 bin yıllık lahit bulundu
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Windows 7 kullanmaya devam edenlere bir kötü haber daha
Windows 7 kullananlara kötü haber

‘Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi’ Nisan’da

İki yılda bir Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) önderliğinde düzenlenen “Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi” bu yıl 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:52
‘Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi’ Nisan’da

DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre DAÜ ev sahipliğindeki kongre “Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, “Kıbrıs” genel teması ile düzenlenecek.

“BİLDİRİ ÖZETLERİ 13 ŞUBAT 2019 TARİHİNE KADAR GÖNDERİLEBİLİR”

banner41
Söz konusu kongreye ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Kıbrıs teması ile ilgili; edebiyat, eğitim, dil, iletişim, kültür, politika, ekonomi, turizm, tarih ve diğer konuların bu kongrenin kapsamında olduğunu kaydetti.

Kongrede sunulan bildirilerin bildiri kitapçığında basılıp, katılımcılara ve çevredeki devlet, belediye, üniversite kütüphanelerine dağıtıldığını belirten Doratlı, bildiri özetlerinin 13 Şubat Çarşamba gününe kadar gönderilebileceğini ifade etti.

Kongre ile ilgili bilgiler DAÜ-KAM’dan veya 0392 (630 1327) numaralı telefon ile [email protected] internet adresinden elde edinilebilir. Katılımcılar, https://cyprusstudies2019.emu.edu.tr kongre sayfasından daha fazla bilgi alabilir ve kongreye bildiri ile veya salt dinleyici olarak katılabilirler.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları KongresiDoğu Akdeniz ÜniversitesiDAÜHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özçınar mesaj yayımladı…
Özçınar mesaj yayımladı…
MDP taziye mesajı yayımladı
MDP taziye mesajı yayımladı
Kızılkurt ambulansı dağıttı
Kızılkurt ambulansı dağıttı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim