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Uluslararası Kıbrıs Rallisi haritaları tartışma yarattı

18 Eylül 2018 Salı 12:11
Uluslararası Kıbrıs Rallisi haritaları tartışma yarattı

Uluslararası Kıbrıs Rallisi resmî web sayfasında yayınlanan güzergah haritalarından bazılarında KKTC’deki yerleşim birimlerinin Türkçe adları ile de yer alması, Güney Kıbrıs’ta tartışma yarattı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis’in konuyu 21 Haziran 2018’de şikayet konusu yaptığını ve Rum İçişleri Bakanlığı’nın da yaptığı araştırmada “ceza gerektiren suç işlendiği” saptamasında bulunduğunu yazdı; “suçu işlediği mahkemece sabit görülen özel veya tüzel kişilerin 3 yılı aşmayacak hapis veya 50 bin Euro’yu aşmayacak para cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabileceği” bilgisini ekledi.

Habere göre Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kipros Kiprianu, Meclise gönderdiği 10 Eylül tarihli cevap mektubunda, Kıbrıs Rallisi resmî sayfasında bulunan bazı haritalarda KKTC’deki yerleşim birimlerinin Türkçe isimleriyle de gözükmesiyle ilgili incelemede “cezai suç” saptandığını ve konunun, cezai kovuşturma yetkisinin “Coğrafik Yer İsimleri Standardizasyon Daimi Komitesi”nin bağlı bulunduğu Rum Eğitim Bakanlığı’na havale edileceğini belirtti.

Yorgos Perdikis konuyu, 21 Haziran’da gündeme getirmiş ve Rum Yönetimi tarafından belirlenen isimlerden farklı yer isimleri kullanılmasının hem BM kararlarının hem de Rum tarafında yürürlükte bulunan yer isimleri standardizasyonuyla ilgili yasanın “ihlali” demek olduğu anlamına geldiği şikayetinde bulunmuştu.

Perdikis, Rum Turizm Örgütü (KOT) ve RİK tarafından yüz binlerce Euro’luk bütçe ile finanse edilen bir organizasyon söz konusu olduğuna dikkat çekerek, Rum İçişleri Bakanlığı’nı, konu hakkında bilgisi olup olmadığından ve ne yapacağını Rum Meclisine izah etmeye çağırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kıbrıs RallisiHaberKKTC
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