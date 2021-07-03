Uluslararası Kooperatif Günü’nde Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) Kuruldu

Yeni kooperatif, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) olarak adlandırıldı. Gİ-KA KOOP’un hedefi, KKTC’deki yerel üretimi geliştirip, çeşitlendirmek ve pazarlamasına katkı koymaktır. Bu hedefe ulaşmak için kamu, özel şirketler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kooperatifler ile işbirliği yapılacaktır. Gİ-KA KOOP toplumsal bir yardımlaşmaya öncülük edecektir ve sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunacaktır.

Kooperatifin kurucu üyeleri arasında başta GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu olmak üzere aşağıdaki 12 saygın iş kadını bulunuyor:

Berin Avunduk

Hatice Kaptanoğlu Çorba

Didem Kaner

Pınar Başman Süren

Yeşim Direl

Selen Necat Gürkan

Ayşem Erişir

Çağın Çağatay Karataş

Ziynet Şah

M. Şehnaz Çehreli Yerli

Özge Özbekoğlu

Özlem Özbekoğlu

Gİ-KA Koop, kuruluş belgesini Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın elinden aldı. Törende Kooperatif Şirketler Mukayyidi Sn. Kemal Deniz Dana da hazır bulundu.