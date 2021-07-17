Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali Açılışı Yapıldı

Turizme, eğitime, ekonomiye, kültüre, doğaya ve tarihi birikime vurgu yapan “Bir Dünya Kuzey Kıbrıs” sloganı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ve Okçular Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalin açılışı bugün yapıldı.

Pazartesi akşamına kadar Lefkoşa Atatürk Stadyumu Kompleksi’nde gerçekleştirilecek festivalde mini golf, mini basketbol, mini futbol, badminton; Kıbrıslı genç tasarımcıların el sanatları sergisi, okçuluk deneyimleme, dericilik, çocuk oyunları, folklor gösterileri ve mehter gösterisi gibi etkinlikler yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu, konserlerin, etkinliklerin ve sürpriz konukların izleyicilerle buluşacağı festival kapsamında ayrıca, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da zafer alayları düzenlenecek.

Festivalde Türkiye’den Kahramanmaraş dondurması, pekmez sucuğu, Trabzon’un fındık ezmesi, Konya’nın etki ekmeği, Gaziantep’in baklavası gibi lezzetler de sunulacak.

Bugün saat 18:00 ‘de Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda yapılan açılışta Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Bölüğü’nün marşlar okudu. Ardından Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldızlı, TC Lefkoşa Büyükelçisi ali Murat Başçeri ve Başbakan Ersan Saner birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Yıldızlı tarafından diğer konuşmacılara içinde ok yer alan tablolar hediye edildi.

SANER: “TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİMİZ ZAMAN AŞAMAYACAĞIMIZ SORUNUMUZ OLMAZ”

Başbakan Ersan Saner açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Bu kadar güzel bir ortamda KKTC’nin var oluşunu ve barış ve özgürlük bayramımızı kutlayacağımız bugünlerde bizlerle birlikte olduğunuz için sizleri yürekten selamlamak istiyorum” dedi

‘Anavatan Türkiye ile birlikte hareket ettikleri zaman aşamayacakları bir sorunları olmayacağını bildiklerini’ dile getiren Başbakan Saner, Kıbrıs Türk Halkının 1960’da Kıbrıs Cumhuryeti’nin kurulmasından 3 yıl sonra Cumhuriyet’ten dışlandığını ve Rumlar’ın Cumhuriyeti işgal ederek Kıbrıs’ta işgal sorununu başlattığını anlattı.

Rumlar’ın bu konuda dünyaya sürekli yanlış bilgiler verdiğini, yanlış bir algı oluşturduğunu kaydeden Başbakan Saner, Kıbrıs’ta sorunlar sanki 1974’ten sonra başlamıştır şeklinde bir yanlış ifade kullandıklarını söyledi.

1974 Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıslı Türkler’in önce özgürlüğüne kavuştuğunu daha sonra da kendi devletini kurarak güçlü bir ekonomik yapıya kavuştuğunu dile getiren Saner, dünyada hak ettikleri yeri almak için Kıbrılsı Türkler’in canla başla çalıştığını ve Anavatan Türkiye’nin katkılarıyla yoluna devam ettiğini söyledi.

Aynı kültüre, aynı dile, aynı kültüre ve aynı dine sahip aynı ulusun parçaları olarak Anavatan ve Yavruvatan’ın üzerlerine düşen görevleri olduğunu kaydeden Saner, 2 ülke arasındaki kardeşlik bağlarını daha ileriye taşımak için gençler arasında bir dönüşüm programı başlatılacağını belirtti.

Karşılıklı ziyaretlerle gençlerin bir birinin tarihi ve kültürüyle ilgili bilgiler elde edeceğini ve bir birini anlayacağını kaydeden Saner, gençlere sağlanacak bu kültürel faaliyetlerin yararlı olacağına inandığını vurguladı.

Saner, “Bizler bir 57 yıl daha görüşme masalarında dirsek çürütmeyeceğimizi bundan sonraki süreçte 2 eşit egemen devlet temelinde olmayacak hiçbir anlaşmaya da imza koymayacağımızı çok açık bir dille ortaya koyduk, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kıbrıs Türk halkı ortaya koyduğu iradeyle bunu perçinlemiş oldu” diye konuştu.

BAŞÇERİ: “BİR DAHA YAŞAMAYACAKLARINI YÜREKTEN HİSSETMELERİNİ DİLERİM”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de geçtiğimiz günlerde Gönyeli’de 63-74 yılları arasında Kıbrıslı Türkler’in gettolara sıkıştırıldığı, yok edilmek istendiği dönemde gençliğini yaşayan bir kişi ile sohbet ederken, o kişinin kendisine “Denizi 14 yaşında gördüm” deyişini anlattı; adada yaşayan bir gencin denizi 14 yaşında görmesinin vehametine dikkat çekti ve “Bırakın denizi görmeyi o gençlerin ve çocukların o yıllarda spor dahi yaptığını tahayyül edemiyoruz, çünkü Kıbrıslı Türkler o yıllarda var oluş mücadelesi veriyordu” dedi.

Bu var oluş mücadelesinin 3 gün sonra yıldönümünün kutlanacağı Mutlu Barış Harekatı ile taçlandığını söyleyen Başçeri, 1974’ten bugüne Kıbrıslı Türkler’in huzur ve güven içerisinde spor dahil her türlü faaliyetleri gösterdiklerini kaydetti .

Festival alanını yarın ve Pazartesi günü tüm gençlerin dolduracağına inandığını söyleyen ve onları etkinliklere katılmaya davet eden Başçeri, “’14 yaşında denizi gördüm’ diyen gencin yaşadıklarını bir daha yaşamayacaklarını yürekten hissetmelerini dilerim” diye konuştu.

BENTER: “HAYIR GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter konuşmasında Okuçular Vakfı’nın önemli bir vakıf olduğunu kaydetti ve bu önemli günde kendileriyle beraber bu faaliyeti gerçekleştirmek için KKTC’ye gelmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’yle ilgili bilgiler veren Benter, Vakıflar İdaresi’nin 450 yıllık bir hayır kurumu olduğunu ve Osmanlılar’ın adayı fethettikten sonra bu vakfı kurmalarının amaçlarının adayı sömürmek değil faydalı çalışmalar yapmak olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Benter, yüzlerde öğrencile burs verdiklerini, ihtiyaçlılara yardım ettiklerini ve hayır geleneğini sürdürdüklerini de anlattı.

YILDIZLI: “GENÇLERİN MİLLİ KÜLTÜR VE BİLİNÇ İLE KUŞANABİLECEKLERİ BİR ALAN OLUŞTURDUK”

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldızlı da konuşmasında, festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle gençlerin farklı spor ve kültürel etkinliklerle vakit geçirip milli kültür ve bilinç ile kuşanabilecekleri bir alan oluşturduklarını kaydetti.

3 gün sürecek bu zafet haftası ve Kurban Bayramı etkinlikleriyle Kıbrıslı Türkler ile bir ve bütün olduklarını ve Mavi Vatan’a hep beraber sahip çıkacaklarını haykıracakalrını ifade eden Yıldızlı, Anadolu’da yaşayan Türkler’in Kıbrıs Türk halkının haklı davasında sonuna kadar yanlarında olduklarını göstereceklerini belirtti.

Tüm gençlere ve çocuklara gelip 3 gün boyunca rahat nefes alabileeceği ve kültürel-sportif faaliyetler yapabileceği bir etkinlik olanağı sunduklarını kaydeden Yıldızlı, burayı gelip görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Pazartesi akşamı stadyumda sporda boykota hayır sloganıyla oluşturulacak söhretler karması ile “Söhretler Futbol Müsabakası” düzenleneceğini kaydeden Yıldızlı, başlangıç vuruşunu TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı bu müsabakada tüm dünyaya birlik- beraberlik ve kardeşlik mesajı vereceklerini dile getirdi.