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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali Bugün Başlıyor

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü Lefkoşa’da bugün saat 17.00’de açılışı yapılacak Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali ile kutlanacak.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:06
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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali Bugün Başlıyor

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER
Festival, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ve Okçular Vakfı işbirliğiyle 17-19 Temmuz tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Stadyumu Kompleksi’nde düzenlenecek. Festivalde mini golf, mini basketbol, mini futbol, badminton;
Kıbrıslı genç tasarımcıların el sanatları sergisi, okçuluk deneyimleme, dericilik, çocuk oyunları, folklor gösterileri ve mehter gösterisi gibi birbirinden renkli etkinlikler yer alacak.

FESTİVALE KATILIM ÜCRETSİZ
Katılımın ücretsiz olduğu, konserlerin, etkinliklerin ve sürpriz konukların Kıbrıs Türkleri ile buluşacağı festivalde coşku Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da düzenlenecek zafer alaylarıyla sokaklara taşacak.

TÜRKİYE’DEN EŞSİZ LEZZETLER
Kuzey Kıbrıs’ı dünyaya; dünyayı Kuzey Kıbrıs’a bağlayan turizme, eğitime, ekonomiye, kültüre, doğaya ve asırları aşan tarihi birikime vurgu yapan “Bir Dünya Kuzey Kıbrıs” sloganı ile gerçekleşecek festival, damak hafızalarında da iz bırakacak. Festivalde Kahramanmaraş’ın dondurması, pekmez sucuğu, Trabzon’un fındık ezmesi, Konya’nın etki ekmeği, şekeri; Gaziantep’in baklavası gibi Türkiye’nin eşsiz lezzetleri de yer alacak.

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali 17-19 Temmuz'da - Haber Kıbrıs

Son Güncelleme: 17.07.2021 14:55
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür Ve Spor Festivali
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