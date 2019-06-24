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Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nde bale temsili

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:40
Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nde bale temsili

Gazimağusa Belediyesi’nin düzenlediği 23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Ekibi iş birliği ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Antalya Devlet Opera ve Balesi “Dört Mevsim (A.Vivaldi) ve Danzon (A.Márquez)” isimli II perdelik bale temsili gerçekleştirecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre temsil, 27 Haziran Salı akşamı 21.00’de Salamis Antik Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik biletleri Gazimağusa Belediyesi, Deniz Plaza mağazaları ve etkinlik girişlerinden temin edilebilecek.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Mağusa
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