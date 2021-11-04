“Uluslararası Sanata Evet Ödülü” Nidai Güngördü’nün!

Kazananların tiyatronun duayenlerinden Tamer Levent tarafından belirlendiği Uluslararası Sanata Evet Ödülü’nün bu yılki sahibi Türkiye’den 27 il, dünyadan 10 ülke arasından Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü oldu.

Yedincisi bu yıl düzenlen Uluslararaası Sanata Evet Ödülü’nün sahibi Girne’de tiyatroya verdiği önem, belediye tiyatrosunun uluslararası alanda gerçekleştirdiği katılımlar, katkılar ve sanatın diğer dallarına yaptığı çalışmalar nedeniyle Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü oldu.

27 il, 10 ülke!

Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Jürisi’nin yaptığı açıklamada Türkiye’den 27 il ve yurt dışından 10 ülkede tiyatroya katkı koyan kişi, kurum ve kuruluşlara verilen ödülün bu yılki sahibinin Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü olduğu belirtildi.

Güngördü “Toplumlar geleceğin kentlerine de şekil verirler”

Ödülünü alan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Tarih boyunca insanlar, kültür birikimlerini kentlere yansıtmışlardır. Toplum ve kent arasında bir etkileşim söz konusudur. Toplumlar, yaşadıkları kentlere hayat verirken, geleceğin kentlerine de şekil verirler.

Kentler, mimarileri, peyzajı, heykelleri, sanat galerileri, tiyatro salonları; sanata olan katkıları ile anılırlar. Çünkü sanat, estetik değerlerin bütünüdür. Bir kenti yaşanılır kılmayı, estetik değerlerden uzaklıkta bağdaştıramayız. Yani, estetik değerler, kaliteli bir yaşam için büyük önem taşır.

“Girne için gururluyum”

Kültürel ve sanatsal anlamda yaptığımız çalışmalarla, kentimizi yani Girne’yi, turizm kenti, eğitim kenti yanında sanat kenti olarak da yansıtabildiğimiz için gururluyum.

“Sanat; insanlığı dünya barışına götürecek”

Çünkü bildiğiniz gibi sanat insanları birbirine bağlar. Birlik bilincinin oluşmasına katkıda bulunur. Bu etki, genelleşir ve evrenselleşir. Bu inançla, “Sanat’a Evet” diyor, sanatın tüm insanlığı dünya barışına götürecek bir yol olduğuna inanıyorum.

Sevgi ve saygılarımı sunarım.”