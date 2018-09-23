Uluslararası Sözleşme Yönetimi semineri gerçekleştirildi

İnşaat Mühendisleri Odası’nın AB desteğiyle yürütmekte olduğu “Eğitimde Yenilik ve Değişim VI ” hibe programı kapsamında “Yeşil Ekonomi” hakkında İnşaat Mühendisleri için farkındalık yaratmak projesinin FIDIC Semineri 21 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşti.

İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre seminer KTİMB Salonunda, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu’nun konuşması ile başladı.

Seminer, Yağcıoğlu’nun konuşmasının ardından AB Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty ve KTMMOB Başkanı Seran Aysal’ın konuşmaları ile devam etti.

Ardından uluslararası uzman Louri Isotalo bir sunum gerçekleştirdi.

İlgili tasarım ve yapım paydaşlarının yoğun ilgi gösterdiği profesyonel ve kişisel gelişim imkanlarını sağlamanın hedeflendiği AB destekli “Eğitimde Yenilik ve Değişim VI” hibe programı kapsamında gerçekleşen FIDIC seminerinde tüm FIDIC kitaplarının yanında özellikle Kıbrıs’ın kuzeyindeki iş yapma modellerimize en uygun olan Kırmızı Kitap (Yapım Sözleşmesi) ve Beyaz Kitap (Mühendisin Tasarım, Danışmanlık ve Müşavirlik hizmeti ile şantiye yönetimi yaptığı sözleşme) irdelendi.

Seminerde Ekim ayı ortalarında yapılacak olan 10 günlük sertifika eğitiminin kayıt duyurusu yapılarak, katılımcılara sertifikaları takdim edildi.