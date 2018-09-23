Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97988
ALTIN
242.791
DOLAR
6.2605
STERLİN
8.1955
EURO
7.3554
FIFA devrim peşinde!
FIFA devrim peşinde!
Google'dan çok önemli Gmail açıklaması
Google'dan Gmail açıklaması
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
Bilinen en eski hayvan fosili bulundu
Bilinen en eski hayvan fosili...
Google'a 93 milyon lira para cezası
Google'a 93 milyon lira para...

Uluslararası Sözleşme Yönetimi semineri gerçekleştirildi

23 Eylül 2018 Pazar 11:56
Uluslararası Sözleşme Yönetimi semineri gerçekleştirildi

İnşaat Mühendisleri Odası’nın AB desteğiyle yürütmekte olduğu “Eğitimde Yenilik ve Değişim VI ” hibe programı kapsamında “Yeşil Ekonomi” hakkında İnşaat Mühendisleri için farkındalık yaratmak projesinin FIDIC Semineri 21 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşti.

İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre seminer KTİMB Salonunda, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu’nun konuşması ile başladı.

Seminer, Yağcıoğlu’nun konuşmasının ardından AB Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty ve KTMMOB Başkanı Seran Aysal’ın konuşmaları ile devam etti.

Ardından uluslararası uzman Louri Isotalo bir sunum gerçekleştirdi.

İlgili tasarım ve yapım paydaşlarının yoğun ilgi gösterdiği profesyonel ve kişisel gelişim imkanlarını sağlamanın hedeflendiği AB destekli “Eğitimde Yenilik ve Değişim VI” hibe programı kapsamında gerçekleşen FIDIC seminerinde tüm FIDIC kitaplarının yanında özellikle Kıbrıs’ın kuzeyindeki iş yapma modellerimize en uygun olan Kırmızı Kitap (Yapım Sözleşmesi) ve Beyaz Kitap (Mühendisin Tasarım, Danışmanlık ve Müşavirlik hizmeti ile şantiye yönetimi yaptığı sözleşme) irdelendi.

Seminerde Ekim ayı ortalarında yapılacak olan 10 günlük sertifika eğitiminin kayıt duyurusu yapılarak, katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Sözleşme YönetimiHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: Rum ister diye güvenlik ve siyasi eşitliğimizden vazgeçemeyiz
Sucuoğlu: Rum ister diye güvenlik ve siyasi eşitliğimizden vazgeçemeyiz
Okul-Aile Birliği rest çekti!
Okul-Aile Birliği rest çekti!
KKTC'deki festivale katılacak olan Alman müzisyenler, Rum Kesimi'nde tartışma yarattı
KKTC'deki festivale katılacak olan Alman müzisyenler, Rum Kesimi'nde tartışma yarattı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim