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"Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu"nda bildiri sunacaklar

Eralp Adanır ile Doç. Dr. Şevket Öznur, üyesi oldukları Halk Kültürü Araştırmaları Kurumunun, İsveç'in Uppsala şehrinde düzenleyeceği "Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu"na katılacak.

26 Eylül 2017 Salı 16:28
"Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu"nda bildiri sunacaklar

Araştırmacı-Yazar, Program Yapımcısı-Yönetmen Eralp Adanır ile Araştırmacı Yazar, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı ve akademisyen Doç. Dr. Şevket Öznur, üyesi oldukları Halk Kültürü Araştırmaları Kurumunun, İsveç'in Uppsala şehrinde düzenleyeceği "Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu"na katılacak.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre sempozyumda Eralp Adanır "Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde İsveçli BM Askerleri", Doç.Dr. Şevket Öznur ise "İsveç Arkeolojisi'nin Kıbrıs'a Katkıları" başlıklı bildiri sunacak.

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