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"Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği" 7-12 Haziran'da

FOGEM tarafından düzenlenen “Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği” 7-12 Haziran tarihleri arasında bu yıl 12’ci kez düzenleniyor.

04 Haziran 2018 Pazartesi 11:07
"Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği" 7-12 Haziran'da

FOGEM tarafından düzenlenen “Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği” 7-12 Haziran tarihleri arasında bu yıl 12’ci kez düzenleniyor.

Dünya ülkelerinden, Altı konuk grup yanında ülkemizin çocuk gruplarının da yer alacağı festivale bu yıl Meksika, Kırgızistan, Hindistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Türkiye’den  dansları ekipleri katılacak.

Uluslararası Festivaller Birliği (UFB) takviminde de yer alan festival, ülkenin farklı yerlerinde gösteriler yapacak.

Lefkoşa’daki gösteriler 8 Haziran günü: 19:15 de Metropol bölgesindeki LTB ye ait park yerinden kortej yürüyüşü ile başlayıp Göçmenköy Sanat Parkı’nda sona erecek ve burada sahne gösterileri yapılacak.

9 Haziran günü yine aynı saatte, aynı yerden başlayarak “FOGEM İLE YAZ BEMBEYAZ” etkinliği yapılacak. Tüm katılımcıların beyaz gömlek veya t-shirtlerle katılacakları etkinlikte, modern danslar sunulacak. Ayrıca Lefkoşa’daki gösteri alanında çeşitli yiyecek ve içeceklerin satılacağı stantlar kurulacak.

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