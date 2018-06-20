Ulutuğ: "Gereken ne ise yapacağız"

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, HAVA-SEN Genel Sekreteri Urungu Ulutuğ, ay sonu itibarıyla Cyprus Airport Services (CAS) çalışanının işten durdurulacak olmasına ve çalışanların devlete aktarılmayacak olmasına sert bir dille tepki gösterdi.

“Yasada devlete istihdam edilmeleri belirtiliyor”

Ulutuğ, Özelleştirme Yasası’nda kamu kuruluşu olan yerlerin özelleştirilmesi halinde devlette istihdam edilebileceğinin belirtildiğini ifade ederek, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Meclis kürsüsünde, “KTHY konusunda yapılan yanlış tekrar edilmeyecek, CAS çalışanlarını devlete aktarmayacağız” demesini eleştirdi.

“Bu şirket kimindir?”

Ulutuğ, “Serdar Bey, yalan yanlış şeyler konuşmasın” diyerek, “sürekli bu şirketin özel olduğunu vurguluyor. İlk önce bize bu şirket kimindir onu söylesin” dedi.

Ulutuğ, CAS şirketinin yarısının inkişaf sandığına devredildiğini belirterek, diğer yarısının ise KTHY’nin ve Ekonomi Bakanlığı’nda mukayyitliğin olduğunu kaydetti. “CAS’ı yönetenleri hala kendileridir” diyen Urungu Ulutuğ, çalışanların maaşlarının bugüne kadar Maliye Bakanlığı’ndan çıkmakta olduğunu söyledi.

Ulutuğ, “Bizim CAS ile bağımız yoktur deniliyor ve yalan yanlış beyanatlar veriliyor” diyerek, “Sayın Denktaş çıksın ve açıklasın, CAS kimindir?” diye konuştu.

“Yapıyı düzeltemezlerse devlete istihdam etmelidirler”

Ulutuğ, Özelleştirme Yasası’nda bu durumlarda herkesin devlette istihdam edileceğini söylediğinin altını çizerek, söz konusu yapının düzeltilmemesi durumunda 137 çalışanın devlette istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

Ulutuğ, Meclis’te önceki gün eleştirileri yanıtlamak için söz alan Bakan Denktaş’ın yapmış olduğu açıklamaya bir anlam veremediğini belirterek, şöyle devam etti, “Savcılıktan görüş almışlar. Savcılığa siz ne yazı yazarsanız onun cevabını alırsınız. Nasıl bir cevap beklerseniz öyle yazarsınız ve o cevabı da alırsınız. Ay sonu işsiz kalmakla karşı karşıya kalan 137 çalışan üyemiz değildir, ancak biz her koşulda kendilerine yardımcı olmaya hazırız.”

“Hükümetin ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyoruz”

HAVA-SEN Genel Sekreteri Ulutuğ, söz konusu 137 çalışanın karşı karşıya kaldıkları durum karşısında sendika ile görüştüklerini ve sendikaya dahil olmak istediklerini belirterek, “görüşmelerimiz sürüyor, sonuçta bu kendi kararlarıdır” diye konuştu.

Ulutuğ, mevcut hükümetin ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalıştıklarını, sonrasında HAVA-SEN olarak bir yol haritası çizeceklerini söyledi. Ulutuğ, CAS çalışanlarının hiçbirinin devlete girme gibi bir istek ve niyetlerinin olmadığına vurgu yaparak, personelin sadece işini geri istediğini belirtti.

“Denktaş, Atlas’a olan taahhütünü yerine getirmedi”

Ulutuğ, Atlas Şirketinin CAS’tan ayrılma sebebinin Bakan Serdar Denktaş’ın taahhütünü yerine getirmemesi olduğunu ifade ederek, Denktaş’ın şirkete olan borcunu ödeyecek diye taahhütü olduğunu, ancak bunu yerine getirmediğini belirtti. “Bu konuda Meclis’teki konuşmalarda suçu biraz çalışanların üzerine attılar, ancak buradaki çalışanın hiçbir suçu yoktur” diyen Ulutuğ, “kendisi taahhütü yerine getiremediği için Atlas Şirketi CAS’tan ayrıldı” diye konuştu.

“Gereken ne ise yapacağız”

Ulutuğ, “Bu aşamada biz öncelikle buradaki birlik ve beraberliği sağlayacağız. Ardından çalışanlarla birlikte bir yol haritası çizerek, gereken ne ise yapacağız. Hükümet adına açıklama yapan Serdar Denktaş’ın Meclis’te yaptığı açıklama doğru bir açıklama değildir” dedi.