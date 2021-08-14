Umuda Yolculuk Gazimağusa’da Son Buldu

Mersin limanında bir tırın içerisine gizlenerek deniz yolu ile KKTC’nin Gazimağusa Limanı'na gelen 5 kişi kendilerini Avrupa hayali ile kandıran insan tacirlerine her biri kişi için 4 bin 500 dolar ücret karşılığı ödeyip getirildiler.

Kaçak olarak yakalanan iki kişi limandan çıkış yaptıktan sonra kendilerini siyah bir araç alarak ağaçlık bir yere bıraktığını ancak 3 kişinin başka yere bırakıldığını söyledi.

Yakalanan iki kişi şüphe üzerine polis tarafından kimlik soruşturması sırasında ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilerek tutuklandı.

Polis mültecileri Mağusa Devlet Hastanesine götürüp PCR testi yaptırdıktan sonra pandemi yurduna yerleştirildi.

Diğer 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.(MHA)