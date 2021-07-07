Umuda Yolculuk Karavanı Dipkarpaz Çalışmalarını Tamamladı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ndan yayınlanan bildiride, Ottoman Fight Club, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Gençlik Dairesi ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile işbirliğinde geliştirilen, uzakdoğu sporlarının yaygınlaştırılması, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, aynı zamanda bağımlılıklar konusunda toplumsal farkındalık ve bilinç seviyesinin yükseltilmesi hedefiyle Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda hayata geçilen Projesi’nin ilk ayağı beş gün sürdü.

Karavanı ziyaret eden çocuklara, kitap hediye edildi, bağımlılıklar konusunda bilgilendirme yapıldı, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlendi, uzakdoğu sporları eğitmenleri tarafından başlangıç eğitimleri verildi.

Çocuk kitaplarına yoğun ilgi olması nedeniyle, Gençlik Dairesi Dipkarpaz Gençlik Merkezi Kütüphanesi’nden kitap desteği de sağlandı. Ekipler 60’a yakın ev ziyareti de gerçekleştirdi.Projenin bir sonraki durağı Yeni Erenköy, bir sonraki ise Mehmetçik.

Karavanda gurup liderliğini sürdüren Ottoman Fight Club Başkanı Hasan Kurumanastırlı, çocuk ve gençlerin yoğun ilgisinden memnun kaldıklarını söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da Dipkarpaz’dan gelen sonuçların kendilerini umutlandırdığını ifade etti.