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Umut Öykün’e ait aracı yaktılar

Umut Öykün’e ait MG 907 plakalı araç üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verildi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:24
Umut Öykün’e ait aracı yaktılar
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Bu sabah saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa’da Üsküdar Sokak üzerinde park halinde bulunan Umut Öykün’e ait MG 907 plakalı araç üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratıldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu söz konusu aracın motor ve ön bölümü tamamen yanarak zarara uğrarken aynı mahalde park halinde bulunan Nazik Çakır Akcansoy’a ait NV 271 plakalı araca sirayet eden yangın dolayısıyla söz konusu araç da kısmen yanarak zarar gördü. 

Soruşturma devam ediyor.

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