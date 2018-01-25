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Umut tacirleri 1700 doları aldı Mağusa'da sahile bıraktı

Suriye’deki savaştan kaçarak Hatay’a giden ve ardından ailelerini Hatay’da bırakarak Güney Kıbrıs’a gitmek için yola çıkan ancak insan tacirleri tarafından kandırılıp Mağusa’da bir sahile bırakılan Suriyeli 7 mülteciden 2’si polise sığındı

25 Ocak 2018 Perşembe 10:24
Umut tacirleri 1700 doları aldı Mağusa'da sahile bıraktı
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Halkın Sesi gazetesinden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; ülkelerindeki savaştan kaçarak yeni bir hayat kurmaya çalışan Suriye uyruklu kişileri Avrupa ülkelerine götürecekleri vaadiyle kandıran insan tacirleri yine iş başında.

Suriye’deki savaştan kaçarak Hatay’a sığınan ve ardından ise ailelerini Hatay’da bırakarak Güney Kıbrıs’a gitmek için yola çıkan ancak insan tacirleri tarafından kandırılıp Mağusa’da bir sahile bırakılan Suriyeli 7 mülteciden 2 tanesi önceki gün polise sığındı.

Polise sığınan Mahmoud Rzaz ile Muhammed Mustiyn dün “Onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapma” suçlamasıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Rzaz ile Mustiyn aleyhine  2’şer günlük tutukluluk süresi temin edilirken, zanlı Rzaz ve Mustiyn ile birlikte Mağusa’da bir sahile bırakılan Suriyeli 5 mülteci daha aranıyor.

HER BİRİ 1700 DOLAR VERDİ

Meselenin tahkikat memuru Cansel Mimar, 21 Ocak tarihinde zanlı Mahmoud Rzaz ile Muhammed Mustiyn’in her birinin 1700 Dolar karşılığında Güney Kıbrıs Rum Yönetimine gitmek amacıyla ismi henüz tespit edilemeyen bir kişinin yardımı ile Mersin Limanından bindikleri bir baıkçı teknesiyle Mağusa sahiline gelerek muhaceret işlemlerini yaptırmadan onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yaptıklarını açıkladı.

Zanlıların 23 Ocak tarihinde polise gelerek teslim olduklarını belirten Mimar, zanlıların gönüllü ifade verdiklerini ve ifadelerinde 21 Ocak tarihinde Mersinden 5 kişi ile birlikte bir balıkçı teknesine binerek Mağusa’da bir deniz sahiline bırakıldıklarını, beraberlerinde olan 5 kişinin yanlarına gelen bir salon araç yardımı ile oradan ayrıldıklarını beyan ettiklerini söyledi.

5 KİŞİ ARANIYOR...

Polis Memuru Cansel Mimar, zanlıların ifadelerinde belirttikleri tekne ve kendilerinden ayrı olarak Mağusa sahiline bırakılan Suriye uyruklu 5 kişinin akibeti ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini ifade etti. Mesele ile ilgili larak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve aranan kişiler ile emarelerin olduğunu belirten  Mimar, esas amaçlarının yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimine gitmek olan zanlıların tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mahmoud Rzaz ile Muhammed Mustiyn’in tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 25.01.2018 10:40
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