Künye
Kıbrıs 17
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
banner107
Flaş Haber
Seçim için 6 Şubat önerisi
Kapat

Umutsuz ülke!..

Cüneyt Oruç'un bugünkü köşe yazısı...

11 Ekim 2021 Pazartesi 08:59
34 Okunma
Umutsuz ülke!..
banner108

Seçim tarihi için gözler bugün Meclis Genel Kurulu’nda olacak. Başbakan Saner’in ocak sonu ya da şubat başı seçim şartıyla muhalefetten nisaba destek isteği öne sürülüyor.
Yine kulislerde konuşulan iddialara göre, Başbakan Ersan Saner’in bazı muhalefet genel başkanları ile doğrudan görüştüğü ve nisap konusunda yaşanan sıkıntıların aşılması için tarih yoklaması yaptığı ifade ediliyor.
Peki bir uzlaşma olmazsa ne olacak?
Bu gerçekleşmediği takdirde kurultaya giden UBP ile hükümet, mecliste nisap sorunu yaşamaya devam edecek.
Çünkü muhalefet nisaba destek için seçim tarihinin ilan edilmesini şart koşuyor.
Sokaktaki vatandaş ise tüm bu oynanan tiyatro karşısında isyan ediyor.
Yaşananlara bir anlam veremiyor.
Yağmur gibi yağan zamlar bir  yandan, giderek artan hayat pahalılığı ve yılların biriken sorunları karşısında iflas eden sistem bir yandan…
Ülke giderek yaşanmaz bir hale geliyor.
Genç kuşak ülkede bir gelecek kurmayı değil,  göç etmenin yollarını arıyor.
Gidenler ise dönüş umudunu çoktan tüketmiş halde.
Sözün özü ülke karamsar bir tablo ile karşı karşıya.
Çözüm için gözlerin çevrildiği Cumhuriyet Meclisi, küçük siyasi çıkarlar nedeniyle çalışamaz hale gelmiş durumda.
İktidar muhalefeti Meclis’i çalışamaz hale getirmekle suçluyor. Muhalefet ise tüm sorumluluğu iktidarın üzerine atma kolaycılığına kaçıyor.
Sokaktaki vatandaş ise bu yaşanan tartışmayı izlerken, siyasetten giderek nefret eder hale geliyor.
Bugün Meclis’te eğer toplanmayı başarabilirse, yine iktidar ve muhalefet milletvekillerinin tartışmalarını izleyeceğiz.
Bekleyen onca yasa, sırada çözülmeyi bekleyen onca sorun varken, birbirlerine adeta düşmanmış gibi nasıl sert sözlerle karşı koyduklarını şahit olacağız.
Günün sonunda elimize ne geçecek?
Umarız aylardır bekleyen muhaceret affı başta olmak üzere komitelerden oybirliğiyle geçen yasalar Meclis’ten geçer.
Ancak bu iyimser tahminin bile ne yazık ki bu Meclis yapısıyla zor olduğu görünüyor. 
Sözün özü herkesin boyunun ölçüsünü alacağı seçim tarihi gittikçe yaklaşıyor.

Son Güncelleme: 11.10.2021 09:44
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Oruç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim için 6 Şubat önerisi
Seçim için 6 Şubat önerisi
Çalışma saatlerine yönelik kısıtlama kaldırıldı
Çalışma saatlerine yönelik kısıtlama kaldırıldı
Ersin Tatar: UBP, ulusal davamızın savunulmasında mihenk taşı
Ersin Tatar: UBP, ulusal davamızın savunulmasında mihenk taşı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim