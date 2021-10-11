Umutsuz ülke!..

Seçim tarihi için gözler bugün Meclis Genel Kurulu’nda olacak. Başbakan Saner’in ocak sonu ya da şubat başı seçim şartıyla muhalefetten nisaba destek isteği öne sürülüyor.

Yine kulislerde konuşulan iddialara göre, Başbakan Ersan Saner’in bazı muhalefet genel başkanları ile doğrudan görüştüğü ve nisap konusunda yaşanan sıkıntıların aşılması için tarih yoklaması yaptığı ifade ediliyor.

Peki bir uzlaşma olmazsa ne olacak?

Bu gerçekleşmediği takdirde kurultaya giden UBP ile hükümet, mecliste nisap sorunu yaşamaya devam edecek.

Çünkü muhalefet nisaba destek için seçim tarihinin ilan edilmesini şart koşuyor.

Sokaktaki vatandaş ise tüm bu oynanan tiyatro karşısında isyan ediyor.

Yaşananlara bir anlam veremiyor.

Yağmur gibi yağan zamlar bir yandan, giderek artan hayat pahalılığı ve yılların biriken sorunları karşısında iflas eden sistem bir yandan…

Ülke giderek yaşanmaz bir hale geliyor.

Genç kuşak ülkede bir gelecek kurmayı değil, göç etmenin yollarını arıyor.

Gidenler ise dönüş umudunu çoktan tüketmiş halde.

Sözün özü ülke karamsar bir tablo ile karşı karşıya.

Çözüm için gözlerin çevrildiği Cumhuriyet Meclisi, küçük siyasi çıkarlar nedeniyle çalışamaz hale gelmiş durumda.

İktidar muhalefeti Meclis’i çalışamaz hale getirmekle suçluyor. Muhalefet ise tüm sorumluluğu iktidarın üzerine atma kolaycılığına kaçıyor.

Sokaktaki vatandaş ise bu yaşanan tartışmayı izlerken, siyasetten giderek nefret eder hale geliyor.

Bugün Meclis’te eğer toplanmayı başarabilirse, yine iktidar ve muhalefet milletvekillerinin tartışmalarını izleyeceğiz.

Bekleyen onca yasa, sırada çözülmeyi bekleyen onca sorun varken, birbirlerine adeta düşmanmış gibi nasıl sert sözlerle karşı koyduklarını şahit olacağız.

Günün sonunda elimize ne geçecek?

Umarız aylardır bekleyen muhaceret affı başta olmak üzere komitelerden oybirliğiyle geçen yasalar Meclis’ten geçer.

Ancak bu iyimser tahminin bile ne yazık ki bu Meclis yapısıyla zor olduğu görünüyor.

Sözün özü herkesin boyunun ölçüsünü alacağı seçim tarihi gittikçe yaklaşıyor.