Un fabrikaları 5 gün daha üretim yapacak

Un fabrikası sahipleri tarafından yapılan yazılı açıklamada fabrikaların 5 gün daha üretim yapma kararı aldığı kaydedildi.

Açıkla şöyle

“Bunun gerekçelerini de gerek dünkü basın açıklamamızda gerekse bugün Arun fabrikasının önünde basına yaptığımız açıklamada ayrıntılarıyla belirttik.

Haftalardır devam eden sürecin sonunda ne yazıkki; halkımızın ekmeğe daha ucuz şekilde ulaşması, devletin alacağı birkaç kararla mümkünken, ithalat yolunun açılması bizi de üretimi durdurmak zorunda bıraktı.

Bugün Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Müsteşarıyla yaptığımız görüşmelerde, bu kararın alınmasını isteyen ve destekleyen fırıncıların dışında, ithalat politikasıyla ilgili görüşlerini sunmak üzere sektörün büyük kısmını oluşturan diğer fırıncılarla da görüşecekleri bilgisini aldık.

Bu süreçte de hali hazırda un ithalatı yapılmayacağından dolayı halkımızın mağdur olmaması adına fabrikalarımızı Pazartesi gününden Cuma gününe kadar açacağımızı ve üretim yapacağımızı bildiririz.

Tarım Bakanlığı ve hükümetin, yerli üretimi devam ettirecek kararlar almasını bekler, saygılarımızı sunarız”