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Un ve unlu mamullerin ithalatından duyulan sıkıntıları anlattılar

Fırıncılar ve un üreticilerinden oluşan bir heyet Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'u ziyaret etti

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:32
Un ve unlu mamullerin ithalatından duyulan sıkıntıları anlattılar

Fırıncılar ve un üreticilerinden oluşan bir heyet, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'u ziyaret etti.

Ziyarette un ve unlu mamullerin ithalatından  duyulan sıkıntı ifade edildi; bunun sektörü iflasa sürükleyeceği savunuldu

AKARI: “BU UYGULAMA SEKTÖRÜ İFLASA SÜRÜKLÜYOR”

Bakanlık açıklamasına göre, ziyarette ilk sözü alan Başpınar Un Fabrikası sahibi Hakan Akarı, ülkeye girmesine izin verilen un ve işlenmiş unlu mamullerle ilgili sıkıntıları olduğunu, bu durumun giderek rahatsızlık boyutuna ulaştığını söyledi.

Geçmiş hükümet döneminde yapılan bir düzenlemeyle ülkeye şu anda donmuş ekmek dahil her türlü unlu mamulün girdiğini ve buradaki işletmelerin Türkiye şartlarındaki büyük işletmelerle rekabet etmesinin mümkün olmadığını kaydeden Akarı,  bunun da hem un, hem fırın, hem de maya sektörünü iflasa doğru sürükleyeceğini belirtti.

YAVUZ: “TÜRKİYE FİRMALARI İLE REKABET ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Yavuzlar Un Fabrikası sahibi Hüseyin Yavuz da konuşmasında, nüfusa bağlı olarak fabrikaların %40 civarı kapasiteyle çalıştığını, elektrik, amortisman ve personel maliyetleri de eklendiğinde piyasa koşullarında %100 kapasite ile çalışan Türkiye firmaları ile rekabet etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

HULUSOĞLU: “ÜLKEDE DONMUŞ GIDAYA İHTİYAÇ YOK”

Fırıncıları temsilen toplantıya katılan Narin Unlu Mamülleri direktörü Hulus Hulusoğlu ise, söylenenin aksine ülkede kruvasan dahil üretilmeyen ürün olmadığını belirterek ülkemizin donmuş gıdaya ihtiyacı olmadığını söyledi.

ŞERBETCİOĞLU: “TALEBİN KARŞILANAMAMASI GİBİ BİR SORUNUMUZ YOKTUR”

Kardeşler Fırını Direktörü Dinçer Şerbetçioğlu ise, fırıncıların çok zor şartlarda çalıştığını ve neredeyse 7/24 hizmet verdiklerini dile getirerek, "talebin karşılanamaması gibi bir sorunumuz yoktur. İstenilen her ürün ülkemizde üretilmekte ve güçlü dağıtım filolarımızla her bölgeye ulaştırılmaktadır" dedi.

Hükümetlerin aldığı bazı kararların sektörleri kötü yönde etkilediğini de söyleyen Şerbetçioğlu, bazı yasa veya tüzükler değiştirilirken özellikle üretim sektörünün de fikirleri alınması gerektiğini dile getirdi.

TAÇOY: “SORUNLARI EKİBİMLE BİRLİKTE MASAYA YATIRIP ÇÖZÜM ÜRETMEYE GAYRET EDECEĞİZ"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, üretimin ve sanayinin kendileri için önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğine inandığını kaydetti.

Taçoy, kendisine aktarılan sorunları iyice anladığını söyledi ve "yasakçı bir zihniyetim yoktur ama belli ki sektör de ciddi sıkıntılar yaşamaktadır, bu sorunları ekibimle birlikte masaya yatırıp çözüm üretmeye gayret edeceğiz" dedi.

Bakan Taçoy, "önce yasalarda yapılan değişiklikler ve hatalar gözden geçirilecek ardından da kimseyi mağdur etmeyecek bor sistemle sektöre yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

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