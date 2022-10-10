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‘Ünal Ağabey’ ile 5 ay

Ses Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Aytuğ Türkkan'ın köşe yazısı...

10 Ekim 2022 Pazartesi 13:51
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‘Ünal Ağabey’ ile 5 ay



Başbakan Ünal Üstel’in kurduğu koalisyon hükümeti 5 aydır görevde

Üstel’den beklenen yaşının getirdiği olgunluk ve belki bir kere daha siyasette olamama pahasına yapılması gereken “doğru” işlerdi..

Şu ana kadar bu performans sergilenebilmiş değil..

Daha da kötüsü Üstel hükümetinin adı başarısız ihaleler nedeniyle pek de hoş olmayan cümlelerle anılmaya başladı..

Buna “dur” denemedi, iyi örnekler sergilenemedi!

Tartışmalar KIB-TEK akaryakıt taşıma ihalesiyle başladı.. Pahalı iş yapan firma ile kol kola girildi.. Sonuç vatandaş açısından hüsran oldu..

Daha ilk işte ciddi bir güven sarsıntısı yaşandı!

Bu süreçle ilgili bilgilendirmeler yapsa da ihaleyi vatandaş lehine henüz çözemedi..

Yurttaşın canını yakan faturalar seyredildi, “sin da gülle geçsin” denilerek yanlış bir yola girildi.

Belediyeler reformu konusunda net duruş sergilenemedi, Mahkeme koridorları hükümetin prestijini yerle bir etti!

Bu tartışmaları yeni hava yolu skandalı izledi.. “Milli” denilerek çıkılan yolda sonuç elde edilemedi..

‘El aman’ çektiğimiz internet hızımız için adım atıldığı ifade edildi, ‘ha bugün, ha yarın’ derken 4.5 G ihalesinin de suyu çıktı..  Siyasete pazarlık mezesi oldu, hayatımıza direkt etki edecek ihale, yeni koltuk paylaşımına feda edildi!

Hele Güngör Çöplüğü!.. Yine bir ihale beceriksizliği ile hüsran yaratıldı.. Bununla da kalmadı, üzerine bir de çöplük yangınıyla vatandaşa zehir solutuldu!

Kullanılamaz hale gelen limanların ihalesinin de adı kaldı geriye…

Tümünün çıkar çevrelerinin kavgası, siyasetin bu kavgadaki pozisyonu nedeniyle ileriye götürülemediği algısı kamuoyunda oturdu!

Artık vatandaş ihale kelimesini duydu mu gerilmeye, sosyal medyada ağza alınmayacak ifadelere başvurmaya başladı

Oysa böyle olmamalıydı..

Başbakanlık, sıraladığım tüm bu hükümeti yıpratan konularla ilgili elini masaya vurmalı, doğru ve şeffaf işler için girişim yapmalıydı!

//**//

Sadece ihaleler mi? Hayır!..

Bunlardan da önemli olan ekonomik darboğaz konusunda da beklenen performans sergilenemedi..

Yurttaşlar her geçen gün pahalı olan piyasaya bir çeki düzen bekledi ama sınıfta kalındı!

Vergi listeleri yayınlandı, bankaların ve finans kuruluşlarının ilk 10 sırayı paylaşması ülke insanın bankaların elinde “oyuncak” olduğunu ayan beyan ortaya koydu..

Devletin borçlanması dışında yeni bir argüman ortaya konamadı, vatandaşın alım gücü korunamadı, sadece kamuya yapılan takviyelerin (hayat pahalılığı artışı) ülkede daha da derinleşen öfkeye neden olduğu algılanamadı!

Yapılan tek işin “kamuya atamalar” olduğu görüldü yurttaşın sinir uçlarıyla oynandı!

Yetmedi, hala kurum kuruluş paylaşımları yapılarak önceliğin vatandaş refahı olmadığı adeta gözlere sokuldu!

“Ünal ağabey” modelinin 5 aylık serüveni maalesef lakırdıdan öte gidemedi!

Siyaseten son dönemini göze almış tecrübeli bir siyasetçi olan Ünal Üstel’in 5 aylık performansına bir de bu bakış açısıyla yaklaşmasını istiyorum.. Çünkü bundan sonraki dönemde vatandaşa dokunacak icraatlara imza atmayı başarması gerekir…

Aksi takdirde önce UBP’de, ardından da ülke genelinde seçim sandıklarının depolardan çıkma süreci başlayacaktır…

Son Güncelleme: 10.10.2022 14:47
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