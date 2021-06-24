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Ünal Üstel: Arıklı'nın açıklamaları talihsiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, KTV’de Erçin Şahmaran’ın konuğu oldu.

24 Haziran 2021 Perşembe 19:43
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Ünal Üstel: Arıklı'nın açıklamaları talihsiz

Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, Faiz Sucuoğlu’nun UBP kurultayını kazanıp, Başbakan olursa hükümetten çekilecekleri yönündeki açıklamalarına sitem etti.

“Arıklı’nın açıklamaları talihsizdi” diyen Üstel, UBP genel başkanlığına aday olan kişilerin de birbiri için olumsuz söylemlerde bulunmasını doğru bulmadığını kaydetti.

UBP'nin sorunlarını kendi içinde çözebileceğini vurgulayan Üstel, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Bu türlü yorumların zamanı olmadığını dile getiren Üstel, “Erken seçimin bile zamanı değil” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 24.06.2021 23:48
Anahtar Kelimeler:
ünal üstel
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