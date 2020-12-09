Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan...
Gizli ittifakta 2 gün daha tutukluluk
Gizli ittifakta 2 gün daha...
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk

Ünal Üstel: "Bakanlık görevi sürpriz olmadı"

UBP-YDP-DP hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Ünal Üstel, “Göreve gelmem benim için sürpriz olmadı” dedi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 19:48
900 Okunma
Ünal Üstel: "Bakanlık görevi sürpriz olmadı"

UBP-YDP-DP üçlü azınlık hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, bir tv programına telefon bağlantısı ile katıldı.

"GÖREVE GETİRİLMEM SÜRPRİZ OLMADI"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinin kendisi için sürpriz olmadığını ifade eden Üstel, siyasi geçmişini hatırlattı.

Siyasi deneyimi nedeniyle her bakanlıkla ilgili görüşü olduğunu dile getiren Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın da oldukça önemli bir bakanlık olduğunu aktardı.

Karayolları ve telefonlarda yaşanan sıkıntılara değinen Üstel, “Sorunları aşmak için süratle çözüm yolları arayacağız” dedi.

"ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYMEK ZORUNDAYDIK"

Pandemi nedeniyle yarım kalan yol projelerinin de olduğunu söyleyen Üstel, “2021 bütçesi içine ne kadarını yapabilirsek ilave edeceğiz” diye konuştu.

 “Yarından tez yok kolları sıvayarak vatandaşımızı rahat ettirmek için çalışacağız” diyen Üstel, yaşanan sürecin kolay olmadığını ancak ateşten gömleği giymek zorunda olduklarını vurguladı.

2 ayı aşkın süredir ülkenin hükümetsiz kaldığını hatırlatan Üstel, öncelikli olarak göze batan ve halkı rahatsız eden sorunları çözeceklerini aktardı.

Kıbrıs Postası - BURCU ECE YILMAZ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olgun Amcaoğlu: "İnsan en sevdiği şeyden ayrılırken burukluk yaşamaz mı? Maliye benim evladım gibi"
Olgun Amcaoğlu: "İnsan en sevdiği şeyden ayrılırken burukluk yaşamaz mı? Maliye benim evladım gibi"
Dikkatsiz sürücü yayaya çarpıp kaçtı!
Dikkatsiz sürücü yayaya çarpıp kaçtı!
İskele'de eski eser operasyonu, 1 tutuklu!
İskele'de eski eser operasyonu, 1 tutuklu!
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim