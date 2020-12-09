Ünal Üstel: "Bakanlık görevi sürpriz olmadı"

UBP-YDP-DP üçlü azınlık hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, bir tv programına telefon bağlantısı ile katıldı.

"GÖREVE GETİRİLMEM SÜRPRİZ OLMADI"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinin kendisi için sürpriz olmadığını ifade eden Üstel, siyasi geçmişini hatırlattı.

Siyasi deneyimi nedeniyle her bakanlıkla ilgili görüşü olduğunu dile getiren Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın da oldukça önemli bir bakanlık olduğunu aktardı.

Karayolları ve telefonlarda yaşanan sıkıntılara değinen Üstel, “Sorunları aşmak için süratle çözüm yolları arayacağız” dedi.

"ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYMEK ZORUNDAYDIK"

Pandemi nedeniyle yarım kalan yol projelerinin de olduğunu söyleyen Üstel, “2021 bütçesi içine ne kadarını yapabilirsek ilave edeceğiz” diye konuştu.

“Yarından tez yok kolları sıvayarak vatandaşımızı rahat ettirmek için çalışacağız” diyen Üstel, yaşanan sürecin kolay olmadığını ancak ateşten gömleği giymek zorunda olduklarını vurguladı.

2 ayı aşkın süredir ülkenin hükümetsiz kaldığını hatırlatan Üstel, öncelikli olarak göze batan ve halkı rahatsız eden sorunları çözeceklerini aktardı.

Kıbrıs Postası - BURCU ECE YILMAZ