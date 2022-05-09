Ünal Üstel'den ilk değerlendirme...

Hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel, basına bir açıklama yaptı.

Üstel, “Biliyorsunuz bir süredir ülkemizde bir hükümet boşluğu var” diyerek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Faiz Sucuoğlu ile yaptığı istişareler sonucunda görevin kendisine verildiğini belirtti.

Üstel, “Bana inanan ve güvenen Başbakanımız Sayın Faiz Sucuoğlu’na, UBP’li arkadaşlarıma ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ederim” dedi.

Üstel, “İnanıyorum ki ülkemizde biriken sorunların önünü açmak için süratli bir şekilde UBP’nin yetkili organlarında alacağım yetki ile hükümet çalışmalarına başlayacağım. Umarım kısa bir zaman içeresinde hükümeti kuracağız. Ülkemizde biriken ve çözüm bekleyen birçok sorun var” diye konuştu.

Görevin sürpriz olmadığını da dile getiren Üstel, partinin en deneyimli isimlerden biri olduğunu vurguladı.