Künye
Kıbrıs 26
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Flaş Haber
Teknecik'ten mazot çalındı!
Kapat

Ünal Üstel'den ilk değerlendirme...

Hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan alan UBP Milletvekili ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel, partinin yetkili organlarından yetki aldıktan sonra hükümet kurma çalışmalarına başlayacaklarını vurguladı, "Kısa bir süre içerisinde hükümeti kuracağımıza inanıyorum" dedi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 19:55
0 Okunma
Ünal Üstel'den ilk değerlendirme...

Hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel, basına bir açıklama yaptı.

Üstel, “Biliyorsunuz bir süredir ülkemizde bir hükümet boşluğu var” diyerek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Faiz Sucuoğlu ile yaptığı istişareler sonucunda görevin kendisine verildiğini belirtti.

Üstel, “Bana inanan ve güvenen Başbakanımız Sayın Faiz Sucuoğlu’na, UBP’li arkadaşlarıma ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ederim” dedi.

Üstel, “İnanıyorum ki ülkemizde biriken sorunların önünü açmak için süratli bir şekilde UBP’nin yetkili organlarında alacağım yetki ile hükümet çalışmalarına başlayacağım. Umarım kısa bir zaman içeresinde hükümeti kuracağız. Ülkemizde biriken ve çözüm bekleyen birçok sorun var” diye konuştu.

Görevin sürpriz olmadığını da dile getiren Üstel, partinin en deneyimli isimlerden biri olduğunu vurguladı.

Son Güncelleme: 09.05.2022 19:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Taçoy: Hiçbir gelişmeden veya pazarlıktan haberim yoktu
Hasan Taçoy: Hiçbir gelişmeden veya pazarlıktan haberim yoktu
Erhürman, hükumeti kurma görevinin Üstel’e verilmesini değerlendirdi
Erhürman, hükumeti kurma görevinin Üstel’e verilmesini değerlendirdi
Ataoğlu, hükümet kurma görevinin Üstel’e verilmesini değerlendirdi
Ataoğlu, hükümet kurma görevinin Üstel’e verilmesini değerlendirdi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim