Ünal Üstel, Ercan Havalimanı’nda AdaPass uygulamasıyla ilgili incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Ercan Havalimanı’nda AdaPass uygulamasıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Üstel, yurt dışından gelen yolcuların aşı ve test durumlarını elektronik ortamda sorgulayabilen ve hızlı geçişlerini sağlayan AdaPass'ın pilot uygulama olarak başlatıldığını, özellikle yurt dışından gelen öğrencilerin ağırlıkta olacağı bir döneme girildiğini belirtti.

Üstel, muhaceret bölümünde yaşanan yoğunluk konusunda gerekli adımların atılacağını, yaptıkları incelemeler sonucunda Havalimanı içerisinde daha rahat bir ortamın sağlanması için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını belirtti.