Ünal Üstel: Kendiniz, ailenizin ve sevdiklerinizin sağlığı için aşı olun

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Koronavirüs mücadelesinde kurallara uymanın önemini bir kez daha hatırlatarak, gençlere aşı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Üstel, Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşı merkezleri, anlaşmalı özel laboratuvarlar ve PCR merkezleri listesini de açıklayarak, gelinen son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Üstel'in açıklamaları şöyle:

“İnsanoğlu için dünyada en değerli şeyin, en büyük mutluluğun sağlık olduğunu bilmemize karşın covid-19 salgını bizlere bir kez daha bunu hatırlatmıştır.

Birçok ülke salgının acımasızlığı karşısında çaresizlik yaşarken elbette KKTC olarak bizler de bu küresel mücadelede önemli bir savaş verdik, vermekteyiz.

Kısıtlı imkanlarımızla iyi bir mücadele verdiğimizi, uluslararası kabul gören oranlar dikkate alındığında birçok ülkeden çok daha iyi durumda olduğumuz da açıkça görülmektedir.

Bu noktada hemen belirtmeliyim ki, Kıbrıs Türk halkının her zaman her koşulda yanında olan Anavatan Türkiye salgınla mücadelemizde hep yanımızdaydı, yanımızdadır.

Son günlerde halkımızın özellikle gençlerimizin kurallara karşı duyarlılığını gözardı etmesi ile vaka sayılarında artış görülmektedir ancak yoğunlaştırılmış aşı, PCR ve antijen test programları ile bulaşın hızı, mutlaka kesilecek halkımızın pandemi kurallarına uyumuyla da istenilen sonuca ulaşacağız.

Özellikle gençlerimizin bu hassas dönemde çağrılarımıza uymaları, kurallara dikkat ederek sosyal yaşantılarını sürdürmeleri, salgına karşı verdiğimiz mücadelede en önemlisi aşı olmaları toplumun sağlığını korumak için elimizi güçlendirecektir.

Buradan gençlerimize seslenmek istiyorum kendiniz, aileniz ve sevdiklerinizin sağlığı için, sağlık çalışanlarının bu kadar yoğun mesai içinde verdiği mücadeleye destek olunuz ve mutlaka aşı yaptırınız.

Sağlık Bakanlığı olarak aşı kampanyalarımızı yeni önlemlerle ve gönüllü sağlıkçılarımızla güçlendirerek, aşı ve tedbirlerle yaşamımızı virüs merkezli şekillendirecegiz.

Bizler bu kavgayı bir kez daha kapanmadan, ekonomiyi daha fazla zora sokmadan kazanacağız.

Tüm dünyanın sorunu haline gelen yaşam engelini, birlikte aşacağız. Kapalı mekanları kullanmamaya dikkat ederek, temizlik maske ve mesafe ilkelerini hayatımızın merkezine yerleştirerek elde ettiğimiz kazanımları kararlılıkla korumalıyız.

Tek amacı halkımıza hizmet olan sağlık çalışanlarımıza güvenli hizmet vereceği, insanımızın güvenli hizmet alacağı ortamlar oluşturmak en öncelikli hedefimiz olmuştur olmaya devam edecektir. Temaslı takip ekibinde aldığımız tedbirler, anlaşmalı olduğumuz aşı merkezleri, özel laboratuvarlar ve PCR merkezlerimizle salgının el birliği ile üstesinden geleceğiz. "