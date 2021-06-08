Ünal Üstel: "Nüfusun yüzde 18'i aşılandı"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu 'Sabah Postası' programına katılarak sağlıkla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

“ENTÜBE DURUMDA OLAN İKİ HASTAMIZ VAR, BU SAYI ÜÇE YÜKSELEBİLİR”

Pandemi Hastanesi’ndeki son durumu aktaran Bakan Üstel, “Şu an entübe durumda olan iki hastamız var. Üçüncü bir hastanın da entübe edileceğini öğrendim. Söz konusu iki hasta uzun süredir yoğun bakımda” dedi.

Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören hasta sayısının da 23 olduğunu ifade eden Üstel, “Söz ettiğim üç hasta dışında ağır hastamız yok” diyerek, yoğun bakımdaki hastaların aşılı olmadığını belirtti.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TÜRKİYE’DEN YÜKSEK MİKTARDA AŞI GELECEK”

Önümüzdeki hafta Türkiye’den yüksek miktarda aşı geleceğini ifade eden Bakan Üstel, “Anavatana ne kadar teşekkür etsek az. Telefonu kaldırıyoruz, ‘sayın bakanım, sayın cumhurbaşkanım, aşımız bitti’ diyoruz, aşımız geliyor” dedi.

“NÜFUSUN YÜZDE 18’İ AŞILANDI”

Türkiye’den bugüne kadar toplamda 140 bin doz aşının KKTC’ye gönderildiğini aktaran Üstel, “bu aşıların 139 bin 621’ini yapmış bulumaktayız. Bu rakam da nüfusun yüzde 18’ine tekabül ediyor. Bir bu kadar daha aşı yaparsak, riskli grubu tamamen aşılamış olacağız” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ, TEMMUZ AYINDA ÇİFT PCR İLE ÜLKEYE İNSAN KABUL ETMEK”

“Hedefimiz, Temmuz ayında çift PCR ile ülkeye insan kabul etmek” diyen Üstel, “Adım adım bu hedefe doğru ilerlememiz lazım. Ülkeyi kapatmamak için direndik, direnmeye de devam edeceğiz. Aşılama oranlarında en azından yüzde 40 – 50’lere geldiğimizde, daha rahat hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ADA KODU” GELİYOR

Yurt dışından KKTC’ye gelenlerle ilgili “sahte PCR” sorusuna ilişkin konuşan Bakan Üstel, “QR kodu sistemini bu kapsamda başlattık. Bizi dünya tanımıyor ama Türkiye Cumhuriyeti tanıyor. Bize bir yol haritası verdiler, onu çalışıyoruz” dedi.

Önümüzdeki haftalarda Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerini aktaran Üstel, “Bu ziyaretten sonra, çalışmalarımızı Türkiye’ye entegre edeceğiz. Mevcut QR kod çalışmalarımızı, Türkiye’deki HES kodu ile birleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

KKTC’de kullanılan QR koduna, “Ada kodu” denileceğini kaydeden Üstel, “Ülkeye giriş bu kodla sağlanacak. İnsanımız markete girerken Ada kodunu okutacak. Takip çok daha iyi olacak. Temmuz’daki açılımları daha süratli bir şekilde gerçekleştirmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Üçüncü ülkeden gelen insanları, Türkiye’ye entegre olmamızın ardından daha rahat kontrol edebileceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak : Kıbrıs Postası

https://www.kibrispostasi.com/c77-SAGLIK/n380612-unal-ustel-nufusun-yuzde-18i-asilandi