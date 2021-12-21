Ünal Üstel: “UBP tek başına iktidara gelmelidir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adayı, Sağlık eski Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’nın hazırlayıp sunduğu Objektif programına katılarak gündemi değerlendirdi.

Üstel, sözlerine son 24 saat içerisinde Omicron virüsünden hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet ailelerine başsağlığı dileyerek başladı. Üstel, kovid 19 virüsünün her geçen gün uğradığı mutasyonla ciddi kayıplar yaşandığına dikkat çekerek, aşılanmanın önemine dikkat çekti. Toplumun büyük bir kısmı aşılanmasına rağmen bir kısım vatandaşların aşılanmadığını, aşılanan bazı vatandaşların ise dozlarını tamamlamadığına işaret eden Üstel, kovid 19’un varyantlarının küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

"YENİ YIL ORGANİZASYONLARINDA DENETİM ARTIRILMALI”

Üstel, özellikle bulaşın önlenmesi kapsamında her şeyin Sağlık Bakanlığından beklenmemesi gerektiğini vatandaşların öncelikle kendilerini kurallara uyarak korumasının önemine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığının denetim noktasında personel eksikliği bulunduğunu söyleyen Üstel, özellikle yeni yıl organizasyonlarında vatandaşların da işletmelerin de kurallara uymasının çok önemli olduğunu belirtti.

Popülist yaklaşımlarla bulaşın önüne geçilemeyeceğini vurgulayan Üstel, yerel denetim mekanizmalarının da harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.

23 Ocak Erken Genel Seçime gidileceğini ifade eden Üstel, Seçim ve Halk Oylaması Yasasında gerekli değişimin yapılmadığı bir ortamda bunun tartışılmasının yersiz olduğunu ifade etti.

Üstel, “Yamalı bohça hükumeti olarak ne yazık ki hükumette bulunduk nasıl gereken icraatları yapabilecektik koalisyon hükümetleri ne yazık ki yeteri kadar verimli değildir. UBP’nin tek başına iktidarına ihtiyacı vardır ülkenin geçmişte de UBP olmadan hiçbir proje tamamlanmadı başta su projesi olmak üzere biz hükumete geldiğimiz zaman ancak tamamlanabildi. Pandemi döneminde ekonomik ciddi bir daralma yaşandı biz hükumete geldik okulların yüz yüze açılması konusunda gerekeni yaptık, maliyenin yükünü taşıyan esnafımız için sıcak para döngüsünü sağladık. Yerel kaynaklarımız salgından dolayı ciddi yara aldı. Kapalı Turizm’den başladık, yüz yüze eğitim için çabalarımızı ortaya koyduk, üçüncü ülkeden gelen öğrenciler için aşılamayı başlattık merkezler kurduk ve gelmelerini sağladık, Ercan Havaalanından 222 uçak gelmekteydi bu uçak sayısının artırılması adına elimizden geleni yaptık. Bütün hedefimiz yaz ayını ekonomik anlamda da kaçırmamaktır. Tüm bunlar için de en iyi koruyucu önlem aşıdır, aşılanmaktır. Bakanlığım döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız anlaşma ile ülkemize 500 bin aşı getirtmeyi başardık aşı stoklarımız vardır” dedi.

"Sandıktan güçlü bir UBP çıkması gerekiyor istikrar için bu hayati bir önem taşıyor" diyen Üstel, "2022 yılı zor bir yıl olacak bu zorluğu aşabilecek olan istikrarlı bir hükümet olur bunun da adresi Ulusal Birlik Partisi’dir" dedi.