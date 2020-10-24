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Ünal Üstel: “UBP’nin bir lidere ve bir ağabeye ihtiyacı vardır”

UBP Genel Başkan adayı ve Milletvekili Ünal Üstel, Genel Başkanlık seçimleri hakkında açıklama yaparak “UBP’nin bir lidere ve bir ağabeye ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 15:31
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Ünal Üstel: “UBP’nin bir lidere ve bir ağabeye ihtiyacı vardır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili ve Turizm ve Çevre eski Bakanı Ünal Üstel yazılı bir basın açıklaması yaparak, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a başarılar diledi. Üstel “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde dün yeni bir sayfa daha açılmış, bir Genel Başkanımız daha Cumhurbaşkanlığı makamına taşınmıştır. 5. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ı kutluyor ve görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Üstel, UBP’nin Genel Başkanlık seçimleri hakkında da açıklama yaparak “UBP’nin bir lidere ve bir ağabeye ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

UBP Genel Başkan adayı Ünal Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Tatar'ın KKTC'yi yeni dönemde iki devletli çözüm arayışları, Maraş'ın tamamen açılması ve Türkiye ile kuracağı güçlü ilişkilerle daha iyi yerlere taşıyacağına güvenimiz tamdır. Cumhurbaşkanlığı makamının Anavatanımızla kuracağı iyi ilişkiler kuşkusuz hükümetimiz için de bir avantaj olacaktır. Ekonomiden sağlığa, eğitimden altyapıya her alanda Türkiye Cumhuriyetine duyduğumuz ihtiyaç gün gibi ortadadır.

Türkiye ile birlikte yürütülecek KKTC'nin şahlanma projesi UBP’ye büyük bir sorumluluk yükleyecektir. Şimdi UBP'nin bir lidere ve bir ağabeye ihtiyacı vardır.

31 Ekim'de çok adaylı bir demokrasi yarışına daha gireceğiz. UBP'li kardeşlerimin bana gösterecekleri destekten şüphem yoktur. Birlik, beraberlik, bütünlük ve dayanışma içerisinde bugünlerden kolaylıkla çıkacağız.”

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