Ünal Üstel: “UBP’nin bir lidere ve bir ağabeye ihtiyacı vardır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili ve Turizm ve Çevre eski Bakanı Ünal Üstel yazılı bir basın açıklaması yaparak, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a başarılar diledi. Üstel “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde dün yeni bir sayfa daha açılmış, bir Genel Başkanımız daha Cumhurbaşkanlığı makamına taşınmıştır. 5. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ı kutluyor ve görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Üstel, UBP’nin Genel Başkanlık seçimleri hakkında da açıklama yaparak “UBP’nin bir lidere ve bir ağabeye ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

UBP Genel Başkan adayı Ünal Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: