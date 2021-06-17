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Ünal Üstel, yurda döndü

Ankara temaslarını tamamlayan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yurda döndü.

17 Haziran 2021 Perşembe 22:37
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Ünal Üstel, yurda döndü

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Ankara temaslarını tamamlayarak adaya döndü. 

Bakan Üstel'in temaslarının ardından TC Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ilk etapta 26 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye ulaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 00.30 civarında TC  Sağlık Bakanlığı'na ait ikinci bir ambulans uçakla 24 bin doz Sinovac aşısı daha ülkemize gelecek.

Böylece 50 bin doz aşı KKTC'ye temin edilecek.

Önümüzdeki günlerde Türkiye'den aşı sevkiyatının devam edeceği de bildirildi.

Son Güncelleme: 17.06.2021 23:46
Anahtar Kelimeler:
ünal üstelAşı
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