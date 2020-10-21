Ünal Üstel’den UBP Genel Başkanı adaylığına yeşil ışık

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili ve eski Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ada TV’de yayınlanan ve Haluk Doğandor’un hazırlayıp sunduğu ‘Günaydın Ada’ programına katılarak soruları yanıtladı.

Bugün gerçekleştirilecek olan UBP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına işaret eden Üstel, Ersin Tatar’ın KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından boşalan genel başkanlık koltuğu için adayların bu akşam açıklanacağını belirtti.

“UBP’YE VEFA BORCUM VAR”

Bakanlık döneminde görevinden alındığı süreci hatırlatan Üstel, UBP’nin kendisini her türlü makama getirdiği için bir vefa borcu olduğunun altını çizerek; görevden alındıktan sonra asla dargınlık göstermediğini, ekibiyle birlikte Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti ve şöyle devam etti.

“Ben UBP’liyim, beni UBP her türlü makama getirdi. Partime Vefa borcum var.... Zamanında Genel Başkanı yanılttılar ve beni görevden aldırdılar; mağdur ettiler, buna rağmen Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olması için bütün ekip canla başla çalıştı ve bu netice oldu.”

“KURULTAY İÇİN 31 EKİM DÜŞÜNÜLDÜ AMA KARAR BU AKŞAM AÇIKLANACAK”

Dün gerçekleştirilen UBP Meclis Grubu toplantısında UBP Kurultayı için 31 Ekim kararı alındığını belirten Üstel, asıl kararın PM ve MYK sonrasında açıklanacağını söyledi.

GENEL BAŞKANLIK... “BEN BU PARTİNİN AĞABEYLERİNDEN BİRİ OLDUĞUM İÇİN BÖYLE BİR YOLA ÇIKTIM”

Genel Başkanlık konusunda bir talebi olup olmadığı ile ilgili yöneltilen bir soruyu ise Üstel, “Bugüne kadar yaptığım şeyler ortadadır; ben bu partinin ağabeylerinden biriyim. Ben insanıma güvendiğim için böyle bir yola çıkmak istiyorum” ifadeleriyle yanıtlayarak UBP Genel Başkanlığına yeşil ışık yaktı.

KIBRIS POSTASI