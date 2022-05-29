Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Saadet Hanımın evinin yanında yetişen sabır çiçeği 45 yıl önce saadet hanımın kaynanası tarafından ekilmesi için verildi.30 yıldan sonra ekildiği yerde çoğalmasından dolayı yıllar arasında açmakta olduğu gözleniyor. 

29 Mayıs 2022 Pazar 10:57
2155 Okunma
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Akçay’da 50 yıl önce ekilen  ve sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi uzun yıllar sonra 30 günde  5 metreyi aştı.
 

Bazı türlerinin 50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açtığı biliniyor. 

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE

Anavatanı Orta ile Güney Amerika olan Agave bitkisi 50 ile 100 yıl arasında sadece bir kez çiçek açtığı için sabır veya yüzyıl çiçeği denildiği öğrenildi.
Meksika’nın Tequila kentinde yetişen ve Mavi Agave ismi verilen sabır çiçeği türünün UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığı belirtildi.
Sabır çiçeğinin dayanıklı ve çok az bakım gerektirdiği kurak koşullara adapte olduğu için diğer bitkilere göre 10 kat daha fazla su tuttuğu kaydedildi.

Akçay muhtarı Uğur Dereliköylü Akçay’da bulunan  Sabır Çiçeğinin(AGAVENİN) yetkili birimlerle işbirliği yaparak koruma altına alınması gerektiğini  bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
AkçaySabır çiçeğiUNESCO Dünya Mirası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Özel okullar, dövizdeki artış oranından daha fazla zam yapıyor”
“Özel okullar, dövizdeki artış oranından daha fazla zam yapıyor”
Meclis yarın toplanıyor
Meclis yarın toplanıyor
Çatalköy'de acı kayıp!
Çatalköy'de acı kayıp!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim