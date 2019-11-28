Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Unitecyprusnow’dan Kıbrıs konusundaki süreçle ilgili değerlendirme

28 Kasım 2019 Perşembe 17:17
Unitecyprusnow’dan Kıbrıs konusundaki süreçle ilgili değerlendirme

Unitecyprusnow, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nden, Güvenlik Konseyi’nden, sivil toplumdan ve özellikle kadınlardan barış sürecine tam ve etkin katılım beklediklerini kaydetti.

Üçlü görüşmeyle ilgili açıklama yapan Unitecyprusnow, BM parametreleri, geçmiş yakınlaşmalardan sapmalar ve Guterres çerçevesiyle ilgili tartışmalara Berlin’de nokta konduğunu ancak bunun müzakerelerin yakında yeniden başlayacağı anlamına gelmediğine işaret etti.

Unitecyprusnow tarafından yapılan yazılı açıklama özetle şöyle:

“Belli ki gayrı-resmi 5’li toplantı ve referans kavramlarının sonuçlandırılması için garantörler de dahil tüm tarafların hazır olması beklenecektir. Bu, statükonun bekçilerine ve bölünmüş bir Kıbrıs isteyenlere, süreci yeniden raydan çıkarmak için ihtiyaçları olan zamanı vermektedir.

Müzakerelerin başarılı olması için ortamın hazırlanması gerekmektedir. BM Genel Sekreteri’nden, liderlere, BM Güvenlik Konseyi’nin taraflara yapmış olduğu ‘Yakınlaşmalarla ve gelecek süreçle ilgili bilgilendirme yapmaları, daha yapıcı ve uyumlu mesajlar vermeleri, ve sürece zarar veren eylem ve söylemlerden kaçınarak toplumları çözüme hazırlamaları’ çağrısı ile ilgili sorumluluk yüklemesini bekliyoruz.

Eğer Genel Sekreter’in birçok kez tekrarladığı gibi bu sefer gerçekten durum farklı ise, taraflar söyledikleri gibi  “iki kesimli, iki toplumlu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitliğe sahip bir federasyona ulaşmak”, “statükonun sürdürülebilir olmadığı” ve “çözümün her iki toplumun esenliği açısından büyük önemi olduğu” konusunda samimi olduklarını göstermelidirler.

Bu sefer durum gerçekten farklı ise, bunu yapmayan taraf sorumlu tutulmalıdır.”

Anahtar Kelimeler:
Unitecyprusnow
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EL-SEN : Halkı mağdur etmemek adına grev yasağına uyacağız
EL-SEN : Halkı mağdur etmemek adına grev yasağına uyacağız
Atakan: Yolların yüzde 80’e yakınının yenilenmeleri gerekiyor!
Atakan: Yolların yüzde 80’e yakınının yenilenmeleri gerekiyor!
Tatar, Çek Parlamenter Jan Zahradil ile görüştü
Tatar, Çek Parlamenter Jan Zahradil ile görüştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim