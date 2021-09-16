Künye
Kıbrıs 25
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel saldırı
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel...
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edildi
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da...

Universal bank 24. Yılında

Yurdumuzun köklü bankalarından Universal Bank, kuruluşun 24. yılını kutluyor.

16 Eylül 2021 Perşembe 16:05
3 Okunma
Universal bank 24. Yılında

Yurdumuzun köklü bankalarından Universal Bank, kuruluşun 24’üncü yılını kutlamanın sevincini yaşıyor. Universal Bank Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mertekçi, bankanın kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda şunları ifade etti:

 Bugün Bankamızın, kuruluşunun 24. yılını kutluyoruz.

“24 yıl önce, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Dr. Şemsi Kazım Erkman’ın, K.K.T.C. ekonomisine katkıda bulunmak vizyonuyla kurmuş olduğu Universal Bank Ltd., bugün de aynı vizyonu sürdürerek yenilenen dünya trendlerini K.K.T.C.’ye getiriyor.

24 yıllık yolculuğumuzda güç aldığımız kuvvetli mali bünyemiz, geniş şube ağımız, müşteri odaklı hizmet anlayışımız, teknolojik altyapımız ve yenilikçi yaklaşımımız, Digital Bankacılık’la başlayan teknolojik yolculuğumuzda yine en büyük kaynaklarımız olacak.

Seneye bugün çeyrek asırlık geçmişimizi kutlarken, başarılarla dolu geçmişimizi parlak bir geleceğe taşımak yönünde bir adım daha atmış olacağız.  

Bu sürecin ayrılmaz bir parçası olan müşterilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum.

Saygılarımla”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
47 öğrenciyle, ‘tribünlerde ders’!
47 öğrenciyle, ‘tribünlerde ders’!
Cezaevinde kapasite aşıldı!
Cezaevinde kapasite aşıldı!
CTP: “Aşı yoksa ve aşılama olmazsa salgınla baş edemeyiz”
CTP: “Aşı yoksa ve aşılama olmazsa salgınla baş edemeyiz”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim