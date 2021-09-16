Universal bank 24. Yılında

Yurdumuzun köklü bankalarından Universal Bank, kuruluşun 24’üncü yılını kutlamanın sevincini yaşıyor. Universal Bank Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mertekçi, bankanın kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda şunları ifade etti:

Bugün Bankamızın, kuruluşunun 24. yılını kutluyoruz.

“24 yıl önce, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Dr. Şemsi Kazım Erkman’ın, K.K.T.C. ekonomisine katkıda bulunmak vizyonuyla kurmuş olduğu Universal Bank Ltd., bugün de aynı vizyonu sürdürerek yenilenen dünya trendlerini K.K.T.C.’ye getiriyor.

24 yıllık yolculuğumuzda güç aldığımız kuvvetli mali bünyemiz, geniş şube ağımız, müşteri odaklı hizmet anlayışımız, teknolojik altyapımız ve yenilikçi yaklaşımımız, Digital Bankacılık’la başlayan teknolojik yolculuğumuzda yine en büyük kaynaklarımız olacak.

Seneye bugün çeyrek asırlık geçmişimizi kutlarken, başarılarla dolu geçmişimizi parlak bir geleceğe taşımak yönünde bir adım daha atmış olacağız.

Bu sürecin ayrılmaz bir parçası olan müşterilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum.

Saygılarımla”