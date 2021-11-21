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Universal Bank Ailesi İç Sistemler Eğitim Toplantısında buluştu

Universal Bank’ın İç Sistemler Eğitim Toplantısınıda, hem hizmet içi eğitimler verildi hem de bankanın 2022 yılı hedefleri kamuoyu ile paylaşıldı.

21 Kasım 2021 Pazar 11:54
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Universal Bank Ailesi İç Sistemler Eğitim Toplantısında buluştu
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Universal Bank’ın İç Sistemler Eğitim Toplantısınıda, hem hizmet içi eğitimler verildi hem de bankanın 2022 yılı hedefleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Eda Şemsi Kazım  ; Universal Bank’ı köklü geçmişi ve güçlü yapısı ile geleceğe hazırlıyoruz.

Eda Şemsi Kazım : 2022 yılında teknolojiye ciddi yatırımlar yapmayı hedefliyoruz.

Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü bankalarından biri olan Universal Bank’ın Yönetim Kurulu Üyesi Eda Şemsi Kazım, “2022 yılında Universal Bank olarak bankacılık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve dijital bankacılık alanında çok büyük yatırımlar  yapmaya hazırlandıklarını” söyledi.

Universal Bank’ı  geleceğe hazırlıyoruz.

Universal Bank İç Sistemler Eğitimi Toplantısı’nda basına açıklamalarda bulunan Eda Şemsi Kazım, “Dünya’da finans ve bankacılık alanlarında devrimsel nitelikte dönüşümler yaşanıyor, bu dönüşüm ve değişime ülke bankalarının da ayak uydurması gerekiyor, biz bu bilinçle hareket ediyor ve Universal Bank’ı geleceğe bu vizyonla hazırlıyoruz” dedi.

Mertekçi ; Şube Bankacılığı dönemi kapanıyor, dijital bankacılık dönemi başlıyor.

Gerçekleştirilen İç Sistemler Eğitimi Toplantısı’nda söz alan Universal Bank Genel Müdürü Mustafa Mertekçi; 2022 sonrasında Bankacılığın şube odaklı olmaktan çıkarak tamamen teknoloji ve digital hale dönüşmüş bir sektör haline geleceğini vurgulayarak , müşterilerin taleplerinin karşılanması ve koşulsuz müşteri  memnuniyetine ulaşılması için gereken tüm alt yapı yatırımlarına hızla devam ettiklerini söyledi.

Universal Bank olarak müşteriyi kaynak değil kıymet olarak gördüklerini vurgulayan Mertekçi, bir bankanın sahip olabileceği en büyük sermayenin güven olduğunu, bunun da Universal Bank’ın dününde de bugününde  de olduğunu, yarınlarında da olacağını söyledi.

Hizmet içi eğitimlerin önemine de dikkat çeken Mertekçi, “Dünya o kadar hızla değişiyor ve dönüşüyor ki, hizmet içi eğitimleri önemsemezseniz, dünyadan geride kalmanız kaçınılmaz olur.” dedi.

Denizoğlu ; Hizmeti içi eğitimlerle bankamızı geleceğe hazırlıyoruz.

Universal Bank’ın İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Denizoğlu;  Universal Bank ailesi olarak hizmet içi eğitime her zaman önem verdiklerini ve bu yöndeki çalışmaları her geçen gün artırarak gelecek yolculuklarına devam ettiklerini söyledi.

Bankacılıkta en önemli konulardan birinin İç  Sistemler konusunda çalışanların kendini geliştirmesi olduğunu söyleyen Denizoğlu,  bankacılıkta ortaya çıkan yenilikleri ve riskleri öngörebilmek finans sektörü için olmazsa olmazlardan biridir dedi.

Bankalarda İç Sistemler, İç Denetim, İç Kontrol, Risk ve Uyum birimlerinden oluştuğuna vurgu yapan Denizoğlu,  tüm bu birimlerin temel görevinin, bankanın yapmış olduğu tüm işlemlerin yürürlükteki yasa ve kurallara tam uyumunu sağlamak olduğunu söyledi.

Globelleşen dünyada, yerel yasalara uyuma ilave olarak,  dünya finansal piyasalarının tabii olduğu tüm yasa ve kurallar hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama zorunluluğu da olduğunu hatırlatan Denizoğlu, bu kurallara uymak evrensel bankacılık yapabilmek için olmazsa olmazdır dedi.

Universal Bank’ın Golden Tulip Hotel’de gerçekleştirdiği İç Sistemler Eğitimi Toplantısı, katılımcıların, riskler, yeni  dijital güvenlik ve global bankacılık konularında aldıkları eğitimlerle son buldu.

Son Güncelleme: 21.11.2021 13:04
Anahtar Kelimeler:
Universal BankEda Şemsi KazımMustafa Mertekçi
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