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Üniversite denetimlerden geçer not aldı

DAÜ dünyanın en büyük belgelendirme ağı IQ Net’in de üyesi olan TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi tarafından belgelendirilmek üzere geçtiği denetimleri tamamladı

13 Haziran 2018 Çarşamba 13:11
Üniversite denetimlerden geçer not aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünyanın en büyük belgelendirme ağı IQ Net’in de üyesi olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi tarafından belgelendirilmek üzere geçtiği denetimleri tamamladı. Söz konusu yönetim sistemlerini kurma, yürütme, revize etme, uygulanmasını sağlama, üst yönetime rapor verme ve denetim koordinasyonunu sağlama görevlerini üstlenen DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen denetimler DAÜ Rektörlük Binası Senato Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile sona erdi.  

Kapanış toplantısına, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) KKTC Müdürü Kemal Kızıltan, TSE Baş Denetçisi Mehmet Ali Göksel, DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi Müdürü Hasan Kavaz, Eğitmen ve Danışman Latif Sakar, DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı ile kalite birim temsilcileri katıldı.

Denetimler Başarıyla Tamamlandı

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Kapanış toplantısında söz alan TSE Baş Denetçisi Göksel, tetkikin sona erdiğini belirterek katılım ve özverili çalışmalarından dolayı herkese teşekkürlerini iletti.

Yönetim Sistemi’nin sonu olmayan bir süreç olduğu üzerinde duran Göksel, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimlerinin başarıyla tamamlandığını vurguladı. DAÜ’nün birimlerinin çeşitli denetimlerden geçtiğine değinen Göksel, DAÜ’nün, önümüzdeki yıl Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği konularında da ISO sertifikasyonları alması için gerekli çalışmaları yapacağına inandığını vurguladı. 

TSE KKTC Müdürü Kemal Kızıltan, denetimlerin yapıldığı süre içerisinde DAÜ’ye göstermiş olduğu misafirperverlik için teşekkür ederek, denetimler süresince kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimlerini başarıyla tamamladıklarını aktaran Kızıltan, DAÜ’nün çok güzel bir ekibe sahip olduğunun altını çizdi. Başarının ekip işi olduğuna değinen Kızıltan, “Bayrağımızın DAÜ’de dalgalanmasından dolayı gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ olarak akreditasyonlara ve dış denetimlere büyük önem verdiklerini belirterek amaçlarının iyi bir şekilde insan yetiştirmek olduğunu vurguladı. Tüm kurumların en iyi standartlarda olmasını sağlamanın görevleri arasında olduğunu aktaran Prof. Dr. Osam, tüm birimlerin ciddi bir şekilde konuyu ele aldığından bahsetti. Prof. Dr. Osam başta DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Müdürlüğü olmak üzere herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. 
 

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