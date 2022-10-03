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Üniversite öğrencileri Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye gelmeye devam ediyor

KKTC’de 2022-23 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversite öğrencileri adamıza gelmeye devam ediyor.

03 Ekim 2022 Pazartesi 15:00
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Üniversite öğrencileri Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye gelmeye devam ediyor



Üniversitelerimiz, KKTC’de eğitime gelen öğrencilerimiz için Ercan Havalimanı’nda kurdukları stantlarda karşılıyor ve onlara KKTC hakkında detaylı bilgiler verip okullarına yönlendiriyor.

Öğrencilerimize başarılı bir dönem diliyoruz

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, KKTC’deki üniversitelerin ülke ekonomisi için çok büyük bir değer olduğunu belirtti.

Özçelik, 27 yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülkemizde istatistiklere bakıldığı zaman üniversitelerdeki toplam öğrenci sayısının 110 bini aştığını kaydederek şöyle devam etti:

“2018-2019 döneminde KKTC üniversitelerindeki toplam öğrenci sayısı 102 bin 701, 2019-2020 döneminde 103 bin 878, 2020-2021 döneminde 103 bin 108, 2021-2022 döneminde ise 108 bin 295 olarak kayıtlara geçmişti. 2022-23 eğitim öğretim yılında KKTC üniversiteleri için ayrılan kontenjanların doluluk oranı yüzde 74,80 olarak açıklandı. Bu rakamın son 5 yılın en yüksek oranı olduğu ifade edildi. Bu, ülkemiz için sevindirici bir gelişmedir” dedi.

Yükseköğretim sektörünün gelişmesinin ülkenin gelişimini beraberinde getireceğini ifade eden Özçelik, bugün KKTC’de 140’ın üzerinde farklı ülkeden öğrencinin eğitim aldığını, yüzlerce akademisyenin görev yaptığını dile getirdi. Üniversitelerin insanlığa hizmet yaptığını dile getiren Özçelik, KKTC üniversitelerinden mezun olan on binlerce öğrencinin her birinin, yurt dışında KKTC’nin birer fahri temsilcisi olduğunu belirtti.

adaya gelmesi ile esnafın ve piyasanın yeniden hareketlenip canlanmasına neden olacağını ifade eden Özçelik, böylece öğrencilerin yaptığı harcamaların ekonomiye direk katkısı olacağını kaydetti.

Özçelik, T&T ailesi olarak 2022-23 eğitim ve öğretim yıllında tüm öğrencilere başarılı bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundu.

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