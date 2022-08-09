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Üniversite öğrencileri için Af Yasası çıkacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üniversite öğrencilerinin ilişki kesme ve kayıt dondurma işlemi sonrasında yaşadığı mağduriyetin önlenmesi için ‘Af Yasası’ çıkaracaklarını duyurdu.

09 Ağustos 2022 Salı 12:18
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Üniversite öğrencileri için Af Yasası çıkacak
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Üniversite öğrencilerinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için ‘Af Yasası’ çıkarılıyor...

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in konuğu oldu.

İlişki kesme ve kayıt dondurma işlemi sonrasında üniversite öğrencilerinin yaşadağı sorunlarla ilgili Bakan Çavuşoğlu, bu konuda bir çalışmalarının olduğunu açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN AF YASASI ÇIKARACAĞIZ

Çavuşoğlu, üniversite öğrencileri için Af Yasası çıkaracaklarını belirterek, “Bu konuyu görüşülmesi için Cumhuriyet Meclisi’ne göndereceğiz” dedi.

Yasa ile ilgili savcılık görüşlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Üniversite öğrencilerine müjdemiz olsun” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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