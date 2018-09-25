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Üniversite öğrencisi genç okul binasından düşerek hayatını kaybetti

25 Eylül 2018 Salı 19:30
Üniversite öğrencisi genç okul binasından düşerek hayatını kaybetti

Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesinin beşinci katında bulunan, Veterinerlik Fakültesi öğrencisi İrlanda uyruklu JEREL Joy (K-23), koridorda bulunan pencereden henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı aşağıda park halinde bulunan bir aracın üzerine düşerek ağır sekilde yaralandı.

JEREL Joy kaldırıldığı YDÜ Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17.20 yaşamını yitirdi.

Polis  soruşturması sürüyor

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HaberKıbrıs
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Kktc öğrenci 2018-09-25 21:52:26

İntihar olmasın, okulların çektiği kur oyunundan ötürü..

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Kktc öğrenci 2018-09-25 21:52:27

İntihar olmasın, okulların çektiği kur oyunundan ötürü..

Cevapla
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