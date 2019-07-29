Üniversite tercihleri için son saatler

Üniversite tercihleri bugün sona erecek. Yaklaşık 1 haftadır devam eden tercihlere son güne girildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz tercihlerini tamamlamamış olan adaylara uyarıda bulundu. ÖSYM'den yapılan açıklamada “internet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23:59’da sona erecek” ifadeleri kullanıldı.

YKS TERCİHLERİ NEREDEN YAPIYOLAR?

Kurumun aday işlemleri sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini giren adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Tablo3 ve Tablo4 olmak üzere kontenjanları ve tercih işlemlerinde kullanılacak kodları paylaşan ÖSYM adaylara detayları geçtiğimiz süreçte aktarmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün üniversite tercihlerinin adaylara hayırlı olması temennisinde bulundu. Aygün tercih işlemlerinin 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 23:59’da sona ereceğini hatırlattı.